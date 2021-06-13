https://ria.ru/20210613/kolumbiya-1736849540.html

В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек

В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек - РИА Новости, 13.06.2021

В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек

В результате взрыва в угольной шахте в муниципалитете Соча, департамент Бояка (центральная часть Колумбии) погибли девять человек, троих шахтеров удалось... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T14:11

2021-06-13T14:11

2021-06-13T14:11

колумбия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В результате взрыва в угольной шахте в муниципалитете Соча, департамент Бояка (центральная часть Колумбии) погибли девять человек, троих шахтеров удалось обнаружить живыми.Ранее сообщалось о двух погибших, по данным Национального горнодобывающего агентства всего, 12 человек было затронуто взрывом."Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью девяти шахтеров в муниципалитете Соча, департамент Бояка... мы желаем скорейшего выздоровления трем выжившим шахтерам", - сообщил в Twitter глава Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран.

https://ria.ru/20210529/protesty-1734759870.html

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