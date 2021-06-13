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В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек
В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек - РИА Новости, 13.06.2021
В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек
В результате взрыва в угольной шахте в муниципалитете Соча, департамент Бояка (центральная часть Колумбии) погибли девять человек, троих шахтеров удалось... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T14:11
2021-06-13T14:11
колумбия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В результате взрыва в угольной шахте в муниципалитете Соча, департамент Бояка (центральная часть Колумбии) погибли девять человек, троих шахтеров удалось обнаружить живыми.Ранее сообщалось о двух погибших, по данным Национального горнодобывающего агентства всего, 12 человек было затронуто взрывом."Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью девяти шахтеров в муниципалитете Соча, департамент Бояка... мы желаем скорейшего выздоровления трем выжившим шахтерам", - сообщил в Twitter глава Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран.
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колумбия, в мире
В Колумбии при взрыве шахты погибли девять человек
14:11 13.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПамятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия
Памятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

В Колумбии в результате взрыва угольной шахты погибли девять человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В результате взрыва в угольной шахте в муниципалитете Соча, департамент Бояка (центральная часть Колумбии) погибли девять человек, троих шахтеров удалось обнаружить живыми.
Ранее сообщалось о двух погибших, по данным Национального горнодобывающего агентства всего, 12 человек было затронуто взрывом.
"Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью девяти шахтеров в муниципалитете Соча, департамент Бояка... мы желаем скорейшего выздоровления трем выжившим шахтерам", - сообщил в Twitter глава Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран.
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