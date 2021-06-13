https://ria.ru/20210613/khorvatiya-1736850569.html
Самый большой фонтан в Хорватии подсветили цветами российского флага
Самый большой фонтан в Хорватии подсветили цветами российского флага - РИА Новости, 13.06.2021
Самый большой фонтан в Хорватии подсветили цветами российского флага
Самый большой фонтан в Хорватии, расположенный в центре Загреба, в честь Дня России впервые подсветили цветами российского триколора, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T14:23
2021-06-13T14:23
2021-06-13T14:23
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БЕЛГРАД, 13 июн - РИА Новости. Самый большой фонтан в Хорватии, расположенный в центре Загреба, в честь Дня России впервые подсветили цветами российского триколора, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.Фонтан находится в районе, где в первой половине 2020 года проводились встречи и саммиты во время председательства Хорватии в Совете Евросоюза.Инициативу поддержала администрация города, который является побратимом Москвы и Санкт-Петербурга. У фонтана вечером в субботу собрались российские граждане и соотечественники с хорватским гражданством. В посольстве отмечают, что акция привлекла внимание и местных жителей.
https://ria.ru/20210612/pridnestrove-1736742662.html
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россия, совет евросоюза, день россии, хорватия, в мире
Самый большой фонтан в Хорватии подсветили цветами российского флага
Самый большой фонтан в Хорватии в честь Дня России подсветили цветами российского триколора