https://ria.ru/20210613/khorvatiya-1736850569.html

Самый большой фонтан в Хорватии подсветили цветами российского флага

Самый большой фонтан в Хорватии подсветили цветами российского флага - РИА Новости, 13.06.2021

Самый большой фонтан в Хорватии подсветили цветами российского флага

Самый большой фонтан в Хорватии, расположенный в центре Загреба, в честь Дня России впервые подсветили цветами российского триколора, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T14:23

2021-06-13T14:23

2021-06-13T14:23

россия

совет евросоюза

день россии

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БЕЛГРАД, 13 июн - РИА Новости. Самый большой фонтан в Хорватии, расположенный в центре Загреба, в честь Дня России впервые подсветили цветами российского триколора, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.Фонтан находится в районе, где в первой половине 2020 года проводились встречи и саммиты во время председательства Хорватии в Совете Евросоюза.Инициативу поддержала администрация города, который является побратимом Москвы и Санкт-Петербурга. У фонтана вечером в субботу собрались российские граждане и соотечественники с хорватским гражданством. В посольстве отмечают, что акция привлекла внимание и местных жителей.

https://ria.ru/20210612/pridnestrove-1736742662.html

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2021

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россия, совет евросоюза, день россии, хорватия, в мире