https://ria.ru/20210613/futbol-1736851116.html
Украинцы получили бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро
Украинцы получили бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро - РИА Новости, 13.06.2021
Украинцы получили бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро
Посетителям Lviv Fan Festival во Львове бесплатно наливали пиво по случаю поражения сборной России по футболу в матче с командой Бельгии на Евро-2020. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T14:29
2021-06-13T14:29
2021-06-13T15:37
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украина
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Посетителям Lviv Fan Festival во Львове бесплатно наливали пиво по случаю поражения сборной России по футболу в матче с командой Бельгии на Евро-2020. На опубликованном в Сети ролике видно, как украинцы бурно празднуют победу бельгийцев. По словам организаторов фестиваля, посетителям наливали по сто бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской команды. Сервис такси "Бонд", в свою очередь, обещал жителям Киева по 50 гривен на счет, если Россия проиграет Бельгии.Матч состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Российские футболисты уступили соперникам со счетом 0:3. Ранее хозяева Евро никогда не проигрывали на этом турнире с разницей в три гола и больше.После первого тура в группе В лидируют бельгийцы, второе место занимают финны: в их активе по три очка. У команд России и Дании по ноль баллов. Следующий матч российские футболисты проведут против сборной Финляндии 16 июня.
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Украинцы получили бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро
14:29 13.06.2021 (обновлено: 15:37 13.06.2021)
Во Львове отпраздновали поражение сборной России в матче с Бельгией на Евро-2020