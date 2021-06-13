Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210613/futbol-1736851116.html
Украинцы получили бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро
Украинцы получили бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро - РИА Новости, 13.06.2021
Украинцы получили бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро
Посетителям Lviv Fan Festival во Львове бесплатно наливали пиво по случаю поражения сборной России по футболу в матче с командой Бельгии на Евро-2020. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T14:29
2021-06-13T15:37
россия
евро-2020
львов
финляндия
украина
футбол
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736809113_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_4627655272989ae8129602c6c9f82a28.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Посетителям Lviv Fan Festival во Львове бесплатно наливали пиво по случаю поражения сборной России по футболу в матче с командой Бельгии на Евро-2020. На опубликованном в Сети ролике видно, как украинцы бурно празднуют победу бельгийцев. По словам организаторов фестиваля, посетителям наливали по сто бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской команды. Сервис такси "Бонд", в свою очередь, обещал жителям Киева по 50 гривен на счет, если Россия проиграет Бельгии.Матч состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Российские футболисты уступили соперникам со счетом 0:3. Ранее хозяева Евро никогда не проигрывали на этом турнире с разницей в три гола и больше.После первого тура в группе В лидируют бельгийцы, второе место занимают финны: в их активе по три очка. У команд России и Дании по ноль баллов. Следующий матч российские футболисты проведут против сборной Финляндии 16 июня.
https://euro2020.ria.ru/20210613/futbol-1736838020.html
россия
львов
финляндия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736809113_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_c6a566182c66e9badfb185c302d007eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евро-2020, львов, финляндия, украина, футбол, спорт
Украинцы получили бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро
14:29 13.06.2021 (обновлено: 15:37 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФутбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

Во Львове отпраздновали поражение сборной России в матче с Бельгией на Евро-2020

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Посетителям Lviv Fan Festival во Львове бесплатно наливали пиво по случаю поражения сборной России по футболу в матче с командой Бельгии на Евро-2020.
На опубликованном в Сети ролике видно, как украинцы бурно празднуют победу бельгийцев. По словам организаторов фестиваля, посетителям наливали по сто бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской команды.
 
Сервис такси "Бонд", в свою очередь, обещал жителям Киева по 50 гривен на счет, если Россия проиграет Бельгии.
Матч состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Российские футболисты уступили соперникам со счетом 0:3. Ранее хозяева Евро никогда не проигрывали на этом турнире с разницей в три гола и больше.
После первого тура в группе В лидируют бельгийцы, второе место занимают финны: в их активе по три очка. У команд России и Дании по ноль баллов. Следующий матч российские футболисты проведут против сборной Финляндии 16 июня.
Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку и России Георгий Джикия - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
12:19
"Лукаку был шокирован нашей обороной": Дзюба — о матче Россия — Бельгия
 
РоссияЕвро-2020ЛьвовФинляндияУкраинаФутболСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:15Байден согласился с Путиным в оценке отношений Москвы и Вашингтона
17:14Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо
17:13Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией
17:12Байден призвал привлечь к ответственности страны, укрывающие хакеров
17:12Байден объяснил решение не проводить пресс-конференцию с Путиным
17:11Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным
17:09Врач назвала лучшие способы предотвращения рака
17:07Врач назвал отличительные особенности нынешней ситуации с коронавирусом
17:04Байден сравнил изменение климата с экзистенциальным кризисом
16:59Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен
16:56Жириновский призвал закрыть границы
16:53Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник
16:48Будущий премьер Израиля назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой
16:42G7 заявила о намерении поддерживать Украину
16:37G7 намерена преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии
16:30На ВДНХ закрыли детские площадки, аттракционы и "Городскую ферму"
16:30Глава генштаба ВС Франции Лекуантр покидает свой пост
16:30В Киеве объяснили уменьшение числа обстрелов в Донбассе
16:28Блинкен согласился с Путиным в оценке российско-американских отношений
16:25Мясников высказался о розыгрыше машин за прививку от коронавируса
Лента новостейМолния