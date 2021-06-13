https://ria.ru/20210613/futbol-1736851116.html

Украинцы получили бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро

Украинцы получили бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро - РИА Новости, 13.06.2021

Украинцы получили бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро

Посетителям Lviv Fan Festival во Львове бесплатно наливали пиво по случаю поражения сборной России по футболу в матче с командой Бельгии на Евро-2020. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T14:29

2021-06-13T14:29

2021-06-13T15:37

россия

евро-2020

львов

финляндия

украина

футбол

спорт

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Посетителям Lviv Fan Festival во Львове бесплатно наливали пиво по случаю поражения сборной России по футболу в матче с командой Бельгии на Евро-2020. На опубликованном в Сети ролике видно, как украинцы бурно празднуют победу бельгийцев. По словам организаторов фестиваля, посетителям наливали по сто бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской команды. Сервис такси "Бонд", в свою очередь, обещал жителям Киева по 50 гривен на счет, если Россия проиграет Бельгии.Матч состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Российские футболисты уступили соперникам со счетом 0:3. Ранее хозяева Евро никогда не проигрывали на этом турнире с разницей в три гола и больше.После первого тура в группе В лидируют бельгийцы, второе место занимают финны: в их активе по три очка. У команд России и Дании по ноль баллов. Следующий матч российские футболисты проведут против сборной Финляндии 16 июня.

https://euro2020.ria.ru/20210613/futbol-1736838020.html

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россия, евро-2020, львов, финляндия, украина, футбол, спорт