https://ria.ru/20210613/ege-1736832199.html

В Минпросвещения рассказали, как проходит ЕГЭ в условиях пандемии

В Минпросвещения рассказали, как проходит ЕГЭ в условиях пандемии - РИА Новости, 13.06.2021

В Минпросвещения рассказали, как проходит ЕГЭ в условиях пандемии

Единый государственный экзамен проходит штатно на всей территории России, органы управления образованием реализуют все необходимые меры по защите здоровья... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:32

2021-06-13T11:32

2021-06-13T11:34

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен проходит штатно на всей территории России, органы управления образованием реализуют все необходимые меры по защите здоровья участников экзамена, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ."Государственная итоговая аттестация проходит в плановом режиме согласно утвержденному расписанию. Региональные органы управления образованием при непрерывной федеральной поддержке реализуют намеченный комплекс по защите здоровья всех участников экзаменационного процесса, что позволяет сохранить график ЕГЭ на территории всей страны, включая Москву", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства "Большая перемена РФ".Отмечается, что все помещения и аудитории, задействованные в итоговой аттестации, проходят дезинфекцию и проветриваются, а на самих экзаменах действуют специальные правила дистанционной рассадки, особые условия входа и выхода в помещения, все зоны снабжены необходимыми антисептиками и другими средствами защиты.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.

https://ria.ru/20210613/moskva-1736832059.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736779468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, россия, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, общество