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Погибших в ДТП с автобусом в Ленинградской области нет
Погибших в ДТП с автобусом в Ленинградской области нет - РИА Новости, 13.06.2021
Погибших в ДТП с автобусом в Ленинградской области нет
По предварительным данным, в результате съезда в кювет экскурсионного автобуса в Ленинградской области погибших нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T18:13
2021-06-13T18:13
2021-06-13T18:13
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
подпорожье
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. По предварительным данным, в результате съезда в кювет экскурсионного автобуса в Ленинградской области погибших нет, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС России.Ранее региональные власти сообщили, что в воскресенье в Подпорожье недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус. По предварительной информации, в нем находились 45 человек. По данным областной администрации, пострадали 10 человек, семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое - в Лодейное Поле."По предварительным данным, автобус съехал в кювет. К счастью, погибших нет", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, в результате аварии один человек направлен в больницу в Лодейное Поле, десятерых пассажиров медики осматривают на месте происшествия.Предварительные причины аварии в МЧС пока не уточнили.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), подпорожье, ленинградская область, происшествия
Погибших в ДТП с автобусом в Ленинградской области нет
В результате съезда в кювет экскурсионного автобуса в Ленинградской области погибших нет