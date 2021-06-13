https://ria.ru/20210613/dtp-1736874796.html

Погибших в ДТП с автобусом в Ленинградской области нет

Погибших в ДТП с автобусом в Ленинградской области нет - РИА Новости, 13.06.2021

Погибших в ДТП с автобусом в Ленинградской области нет

По предварительным данным, в результате съезда в кювет экскурсионного автобуса в Ленинградской области погибших нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T18:13

2021-06-13T18:13

2021-06-13T18:13

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

подпорожье

ленинградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_118855f4eff223cb2efa66e68bfa332b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. По предварительным данным, в результате съезда в кювет экскурсионного автобуса в Ленинградской области погибших нет, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС России.Ранее региональные власти сообщили, что в воскресенье в Подпорожье недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус. По предварительной информации, в нем находились 45 человек. По данным областной администрации, пострадали 10 человек, семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое - в Лодейное Поле."По предварительным данным, автобус съехал в кювет. К счастью, погибших нет", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, в результате аварии один человек направлен в больницу в Лодейное Поле, десятерых пассажиров медики осматривают на месте происшествия.Предварительные причины аварии в МЧС пока не уточнили.

https://ria.ru/20210612/avtobus-1736793048.html

россия

подпорожье

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), подпорожье, ленинградская область, происшествия