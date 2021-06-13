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Погибших в ДТП с автобусом в Ленинградской области нет
Погибших в ДТП с автобусом в Ленинградской области нет - РИА Новости, 13.06.2021
Погибших в ДТП с автобусом в Ленинградской области нет
По предварительным данным, в результате съезда в кювет экскурсионного автобуса в Ленинградской области погибших нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T18:13
2021-06-13T18:13
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
подпорожье
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. По предварительным данным, в результате съезда в кювет экскурсионного автобуса в Ленинградской области погибших нет, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС России.Ранее региональные власти сообщили, что в воскресенье в Подпорожье недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус. По предварительной информации, в нем находились 45 человек. По данным областной администрации, пострадали 10 человек, семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое - в Лодейное Поле."По предварительным данным, автобус съехал в кювет. К счастью, погибших нет", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, в результате аварии один человек направлен в больницу в Лодейное Поле, десятерых пассажиров медики осматривают на месте происшествия.Предварительные причины аварии в МЧС пока не уточнили.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), подпорожье, ленинградская область, происшествия
Погибших в ДТП с автобусом в Ленинградской области нет
18:13 13.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

В результате съезда в кювет экскурсионного автобуса в Ленинградской области погибших нет

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. По предварительным данным, в результате съезда в кювет экскурсионного автобуса в Ленинградской области погибших нет, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС России.
Ранее региональные власти сообщили, что в воскресенье в Подпорожье недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус. По предварительной информации, в нем находились 45 человек. По данным областной администрации, пострадали 10 человек, семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое - в Лодейное Поле.
"По предварительным данным, автобус съехал в кювет. К счастью, погибших нет", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, в результате аварии один человек направлен в больницу в Лодейное Поле, десятерых пассажиров медики осматривают на месте происшествия.
Предварительные причины аварии в МЧС пока не уточнили.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПодпорожьеЛенинградская областьПроисшествия
 
 
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