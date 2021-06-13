В Кемеровской области в ДТП с пьяным водителем погибли два человека
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
В Кемеровской области водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной
КЕМЕРОВО, 13 июн - РИА Новости. Пьяный водитель в Чебулинском округе Кемеровской области выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной и скрылся, в результате погибли два человека, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Уточняется, что авария произошла накануне около 09.00 (05.00 мск) на 395-м километре автодороги Р-255 "Сибирь", на территории Чебулинского муниципального округа.
"Столкнулись Nissan Sentra и ВАЗ-2107. В результате 70-летний водитель отечественного авто и его 36-летняя пассажирка погибли. Водитель Nissan Sentra с места ДТП скрылся, в связи с чем был объявлен план "Перехват". В результате проведенной работы сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Тисульского района. В медицинском учреждении у него осуществлен забор анализов для проверки на состояние опьянения. Автомобилист водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на момент задержания у водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения.
Предварительно установлено, что водитель Nissan Sentra не убедился в безопасности обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2107.
"В настоящее время следователем ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 15 лет лишения свободы", - уточнили в ведомстве.