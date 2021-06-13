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Глава ЛНР объявил траур по погибшим сотрудникам Народной милиции
Глава ЛНР объявил траур по погибшим сотрудникам Народной милиции - РИА Новости, 13.06.2021
Глава ЛНР объявил траур по погибшим сотрудникам Народной милиции
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил понедельник 14 июня днем траура в республике из-за гибели пяти сотрудников... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T09:58
2021-06-13T09:58
россия
леонид пасечник
луганская народная республика
донецкая народная республика
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оон
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил понедельник 14 июня днем траура в республике из-за гибели пяти сотрудников Народной милиции ЛНР.В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена."Выражая скорбь по защитникам Луганской Народной Республики, трагически погибшим 11 июня в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы, соболезнуя их родным и близким... постановляю: объявить 14 июня 2021 года днем траура в Луганской Народной Республике", - говорится в тексте указа главы ЛНР.Согласно указу, в день траура на территории республики будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные телепередачи и мероприятия.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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россия, леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, джо байден, владимир путин, оон, сша, украина, в мире
Глава ЛНР объявил траур по погибшим сотрудникам Народной милиции
09:58 13.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Леонид Пасечник объявил 14 июня днем траура из-за гибели пяти сотрудников Народной милиции ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил понедельник 14 июня днем траура в республике из-за гибели пяти сотрудников Народной милиции ЛНР.
В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
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"Выражая скорбь по защитникам Луганской Народной Республики, трагически погибшим 11 июня в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы, соболезнуя их родным и близким... постановляю: объявить 14 июня 2021 года днем траура в Луганской Народной Республике", - говорится в тексте указа главы ЛНР.
Согласно указу, в день траура на территории республики будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные телепередачи и мероприятия.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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