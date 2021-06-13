Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210613/bennet-1736900568.html
Биография Нафтали Беннета
Биография Нафтали Беннета - РИА Новости, 13.06.2021
Биография Нафтали Беннета
Израильский предприниматель, политический и государственный деятель, новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет родился в 1972 году в городе Хайфа. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T23:56
2021-06-13T23:56
нафтали беннет
иерусалим
тель-авив
сша
израиль
справки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736900991_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_f403444b0c3973218c71337173d27774.jpg
Израильский предприниматель, политический и государственный деятель, новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет родился в 1972 году в городе Хайфа.Родился в семье выходцев из Сан-Франциско, прибывших в Израиль вскоре после Шестидневной войны. Учился в религиозно-сионистской школе в Хайфе, был инструктором в молодежном движении Бней-Акива.В 1990–1996 годах Нафтали Беннет служил в Армии обороны Израиля. Окончил офицерские курсы, был командиром роты в спецподразделении разведки Генерального штаба. Затем служил в спецподразделении "Маглан", предназначенном для ведения действий в тылу противника. Во время антитеррористической операции "Хомат маген" ("Защитная стена") в 2002 году вернулся в Израиль из-за границы для прохождения резервистской службы; участвовал в боевых действиях в районе Тул-Карма. Участвовал в боях в Южном Ливане, в частности, в ходе операции "Инвей заам" ("Гроздья гнева").После демобилизации из армии изучал юриспруденцию и управление бизнесом в Еврейском университете в Иерусалиме.В 1999 году стал соучредителем и генеральным директором компании Cyota, занимавшейся разработкой программного обеспечения в области компьютерной безопасности.В 2001–2005 годах жил и работал в Нью-Йорке, где находился головной офис компании. В 2005 году Cyota была продана компании RSA Security за 145 миллионов долларов.В сентябре 2009 года был утвержден генеральным директором другой израильско-американской компьютерной компании, Soluto, в которой владел и пакетом акций. Проработал на этом посту несколько месяцев, внеся существенный вклад в нахождение компанией перспективных инвесторов. В 2013 году Soluto была продана компании Asurio за 130 млн долларов.После Второй Ливанской войны по приглашению Айелет Шакед, возглавлявшей канцелярию лидера оппозиции Биньямина Нетанияху, Беннет присоединился к его команде и был назначен главой штаба Нетанияху. Беннет работал в этой должности на общественных началах с 2006 по 2008 год. В частности, он возглавлял рабочую группу, которая разработала план реформы системы образования, с которым выступил Нетанияху. Кроме того, Беннет руководил избирательной кампанией Нетанияху в ходе перевыборов председателя партии Ликкуд в августе 2007 года.В конце января 2010 года Беннет был избран генеральным директором Совета поселений Иудеи и Самарии и возглавил борьбу против политики премьер-министра Биньямина Нетанияху, согласившегося с требованием администрации США о временном замораживании еврейского строительства в поселениях. Беннет оставался генеральным директором Совета поселений Иудеи и Самарии до января 2012 года.В апреле 2011 года Беннет стал соучредителем внепарламентского движения "Исраэль шели" ("Мой Израиль"), а в мае 2012 года совместно с Айелет Шакед и бригадным генералом раввином Авишаем Ронецки основал партию "Исраэлим" ("Израильтяне"). Вскоре все трое оставили идею о новой партии и присоединились к религиозно-сионистской партии Ха-Баит ха-иехуди ("Еврейский дом"), а Беннет объявил о том, что будет баллотироваться на пост ее председателя.6 ноября 2012 года Беннет выиграл внутрипартийные выборы.29 ноября 2012 года Беннет подписал договор о формировании объединенного списка с депутатами Кнесета Яаковом Кацем и Ури Ариэлем из правого блока "Ихуд леумми" ("Национальное единство").5 февраля 2013 года Беннет впервые был избран в Кнесет во главе объединенного списка партии Ха-Баит ха-иехуди, получившего двенадцать мандатов.В третьем правительстве Нетанияху, начавшем работу 18 марта 2013 года, Беннет занял посты министра экономики и министра по делам религий, а с конца апреля того же года - также министра по делам Иерусалима и диаспоры.В должности министра экономики боролся за увеличения конкуренции и диверсификацию предложения на рынке товаров и услуг с целью снижения средней стоимости потребительской корзины, инициировал ряд значимых структурных реформ. В качестве министра по делам религий стремился к увеличению доли религиозных сионистов в числе раввинов и судей раввинатских судов в противовес ультра­ортодоксам.В четвертом правительстве Нетанияху, сформированном 14 мая 2015 года, Беннет занял посты министра образования и министра по делам диаспоры.С 12 ноября 2019 года по 17 мая 2020 года Нафтали Беннет был министром обороны.В 2018 году покинул партию "Еврейский дом" и стал одним из основателей партии "Новые правые" и партии "Ямина", отделившись от более консервативных израильских политиков, с которыми поддерживал союз до начала этого года.В апреле 2019 года "Новые правые" участвовали в коалиции "Ямина". Беннет был избран членом парламента.2 июня 2021 года в Израиле оппозиция подписала соглашение о создании правительственной коалиции, согласно которому первым премьер-министром Израиля в ротации станет председатель партии "Ямина" Нафтали Беннет, а председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид будет альтернативным премьер-министром.13 июня 2021 года лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля.В августе 2012 года была опубликована книга Беннета Exit - практические рекомендации для начинающих предпринимателей, обобщающая его опыт как генерального директора успешных стартап-компаний.В ходе Второй Ливанской войны, был отмечен наградами за проявленное мужество. Старший лейтенант запаса.Нафтали Беннет сторонник либерализации экономики, выступает за сокращение налогов и бюрократической волокиты. Либерален в таких вопросах, как права геев и отношения религии и государства. Религиозен, исповедует иудаизм.Свободно владеет английским языком.Беннет женат, имеет четырех детей, живет в пригороде Тель-Авива Раанане.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
иерусалим
тель-авив
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736900991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e631baaeca175438640b17879d9a7a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нафтали беннет, иерусалим, тель-авив, сша, израиль, справки, в мире

Биография Нафтали Беннета

23:56 13.06.2021
 
© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
Израильский предприниматель, политический и государственный деятель, новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет родился в 1972 году в городе Хайфа.
Родился в семье выходцев из Сан-Франциско, прибывших в Израиль вскоре после Шестидневной войны. Учился в религиозно-сионистской школе в Хайфе, был инструктором в молодежном движении Бней-Акива.
В 1990–1996 годах Нафтали Беннет служил в Армии обороны Израиля. Окончил офицерские курсы, был командиром роты в спецподразделении разведки Генерального штаба. Затем служил в спецподразделении "Маглан", предназначенном для ведения действий в тылу противника. Во время антитеррористической операции "Хомат маген" ("Защитная стена") в 2002 году вернулся в Израиль из-за границы для прохождения резервистской службы; участвовал в боевых действиях в районе Тул-Карма. Участвовал в боях в Южном Ливане, в частности, в ходе операции "Инвей заам" ("Гроздья гнева").
После демобилизации из армии изучал юриспруденцию и управление бизнесом в Еврейском университете в Иерусалиме.
В 1999 году стал соучредителем и генеральным директором компании Cyota, занимавшейся разработкой программного обеспечения в области компьютерной безопасности.
В 2001–2005 годах жил и работал в Нью-Йорке, где находился головной офис компании. В 2005 году Cyota была продана компании RSA Security за 145 миллионов долларов.
В сентябре 2009 года был утвержден генеральным директором другой израильско-американской компьютерной компании, Soluto, в которой владел и пакетом акций. Проработал на этом посту несколько месяцев, внеся существенный вклад в нахождение компанией перспективных инвесторов. В 2013 году Soluto была продана компании Asurio за 130 млн долларов.
После Второй Ливанской войны по приглашению Айелет Шакед, возглавлявшей канцелярию лидера оппозиции Биньямина Нетанияху, Беннет присоединился к его команде и был назначен главой штаба Нетанияху. Беннет работал в этой должности на общественных началах с 2006 по 2008 год. В частности, он возглавлял рабочую группу, которая разработала план реформы системы образования, с которым выступил Нетанияху. Кроме того, Беннет руководил избирательной кампанией Нетанияху в ходе перевыборов председателя партии Ликкуд в августе 2007 года.
В конце января 2010 года Беннет был избран генеральным директором Совета поселений Иудеи и Самарии и возглавил борьбу против политики премьер-министра Биньямина Нетанияху, согласившегося с требованием администрации США о временном замораживании еврейского строительства в поселениях. Беннет оставался генеральным директором Совета поселений Иудеи и Самарии до января 2012 года.
В апреле 2011 года Беннет стал соучредителем внепарламентского движения "Исраэль шели" ("Мой Израиль"), а в мае 2012 года совместно с Айелет Шакед и бригадным генералом раввином Авишаем Ронецки основал партию "Исраэлим" ("Израильтяне"). Вскоре все трое оставили идею о новой партии и присоединились к религиозно-сионистской партии Ха-Баит ха-иехуди ("Еврейский дом"), а Беннет объявил о том, что будет баллотироваться на пост ее председателя.
6 ноября 2012 года Беннет выиграл внутрипартийные выборы.
29 ноября 2012 года Беннет подписал договор о формировании объединенного списка с депутатами Кнесета Яаковом Кацем и Ури Ариэлем из правого блока "Ихуд леумми" ("Национальное единство").
5 февраля 2013 года Беннет впервые был избран в Кнесет во главе объединенного списка партии Ха-Баит ха-иехуди, получившего двенадцать мандатов.
В третьем правительстве Нетанияху, начавшем работу 18 марта 2013 года, Беннет занял посты министра экономики и министра по делам религий, а с конца апреля того же года - также министра по делам Иерусалима и диаспоры.
В должности министра экономики боролся за увеличения конкуренции и диверсификацию предложения на рынке товаров и услуг с целью снижения средней стоимости потребительской корзины, инициировал ряд значимых структурных реформ. В качестве министра по делам религий стремился к увеличению доли религиозных сионистов в числе раввинов и судей раввинатских судов в противовес ультра­ортодоксам.
В четвертом правительстве Нетанияху, сформированном 14 мая 2015 года, Беннет занял посты министра образования и министра по делам диаспоры.
С 12 ноября 2019 года по 17 мая 2020 года Нафтали Беннет был министром обороны.
В 2018 году покинул партию "Еврейский дом" и стал одним из основателей партии "Новые правые" и партии "Ямина", отделившись от более консервативных израильских политиков, с которыми поддерживал союз до начала этого года.
В апреле 2019 года "Новые правые" участвовали в коалиции "Ямина". Беннет был избран членом парламента.
2 июня 2021 года в Израиле оппозиция подписала соглашение о создании правительственной коалиции, согласно которому первым премьер-министром Израиля в ротации станет председатель партии "Ямина" Нафтали Беннет, а председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид будет альтернативным премьер-министром.
13 июня 2021 года лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля.
В августе 2012 года была опубликована книга Беннета Exit - практические рекомендации для начинающих предпринимателей, обобщающая его опыт как генерального директора успешных стартап-компаний.
В ходе Второй Ливанской войны, был отмечен наградами за проявленное мужество. Старший лейтенант запаса.
Нафтали Беннет сторонник либерализации экономики, выступает за сокращение налогов и бюрократической волокиты. Либерален в таких вопросах, как права геев и отношения религии и государства. Религиозен, исповедует иудаизм.
Свободно владеет английским языком.
Беннет женат, имеет четырех детей, живет в пригороде Тель-Авива Раанане.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Нафтали БеннетИерусалимТель-АвивСШАИзраильСправкиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Тейлоры признали на суде в Токио, что помогли сбежать экс-главе Nissan
08:46В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan
08:46Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной
08:40Саммит Россия — США рассчитан на внутренние аудитории, считает эксперт
08:32Автомобиль въехал в зрителей на гонках в Австралии
08:29Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Кумхан
08:21На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье
08:12Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы
08:05Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт
08:00Остановиться над пропастью. Что Путин и Байден приготовили к встрече
08:00"СССР уважал нас больше": Европа унижает Польшу
07:56В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках
07:31Визит Байдена и саммит НАТО доставят ряд неудобств жителям Брюсселя
07:12На Украине предложили вариант заработка на "Северном потоке — 2"
07:10Исследование: россияне стали чаще интересоваться вакцинацией от COVID-19
07:04Суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций против него
06:32Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия
06:24Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами
05:31Один из пострадавших при стрельбе в Техасе умер от ранений
05:06Эксперт рассказал, как Россия будет зарабатывать на "торговле воздухом"
Лента новостейМолния