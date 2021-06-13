https://ria.ru/20210613/bennet-1736900568.html

Биография Нафтали Беннета

Биография Нафтали Беннета - РИА Новости, 13.06.2021

Биография Нафтали Беннета

Израильский предприниматель, политический и государственный деятель, новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет родился в 1972 году в городе Хайфа. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T23:56

2021-06-13T23:56

2021-06-13T23:56

нафтали беннет

иерусалим

тель-авив

сша

израиль

справки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736900991_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_f403444b0c3973218c71337173d27774.jpg

Израильский предприниматель, политический и государственный деятель, новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет родился в 1972 году в городе Хайфа.Родился в семье выходцев из Сан-Франциско, прибывших в Израиль вскоре после Шестидневной войны. Учился в религиозно-сионистской школе в Хайфе, был инструктором в молодежном движении Бней-Акива.В 1990–1996 годах Нафтали Беннет служил в Армии обороны Израиля. Окончил офицерские курсы, был командиром роты в спецподразделении разведки Генерального штаба. Затем служил в спецподразделении "Маглан", предназначенном для ведения действий в тылу противника. Во время антитеррористической операции "Хомат маген" ("Защитная стена") в 2002 году вернулся в Израиль из-за границы для прохождения резервистской службы; участвовал в боевых действиях в районе Тул-Карма. Участвовал в боях в Южном Ливане, в частности, в ходе операции "Инвей заам" ("Гроздья гнева").После демобилизации из армии изучал юриспруденцию и управление бизнесом в Еврейском университете в Иерусалиме.В 1999 году стал соучредителем и генеральным директором компании Cyota, занимавшейся разработкой программного обеспечения в области компьютерной безопасности.В 2001–2005 годах жил и работал в Нью-Йорке, где находился головной офис компании. В 2005 году Cyota была продана компании RSA Security за 145 миллионов долларов.В сентябре 2009 года был утвержден генеральным директором другой израильско-американской компьютерной компании, Soluto, в которой владел и пакетом акций. Проработал на этом посту несколько месяцев, внеся существенный вклад в нахождение компанией перспективных инвесторов. В 2013 году Soluto была продана компании Asurio за 130 млн долларов.После Второй Ливанской войны по приглашению Айелет Шакед, возглавлявшей канцелярию лидера оппозиции Биньямина Нетанияху, Беннет присоединился к его команде и был назначен главой штаба Нетанияху. Беннет работал в этой должности на общественных началах с 2006 по 2008 год. В частности, он возглавлял рабочую группу, которая разработала план реформы системы образования, с которым выступил Нетанияху. Кроме того, Беннет руководил избирательной кампанией Нетанияху в ходе перевыборов председателя партии Ликкуд в августе 2007 года.В конце января 2010 года Беннет был избран генеральным директором Совета поселений Иудеи и Самарии и возглавил борьбу против политики премьер-министра Биньямина Нетанияху, согласившегося с требованием администрации США о временном замораживании еврейского строительства в поселениях. Беннет оставался генеральным директором Совета поселений Иудеи и Самарии до января 2012 года.В апреле 2011 года Беннет стал соучредителем внепарламентского движения "Исраэль шели" ("Мой Израиль"), а в мае 2012 года совместно с Айелет Шакед и бригадным генералом раввином Авишаем Ронецки основал партию "Исраэлим" ("Израильтяне"). Вскоре все трое оставили идею о новой партии и присоединились к религиозно-сионистской партии Ха-Баит ха-иехуди ("Еврейский дом"), а Беннет объявил о том, что будет баллотироваться на пост ее председателя.6 ноября 2012 года Беннет выиграл внутрипартийные выборы.29 ноября 2012 года Беннет подписал договор о формировании объединенного списка с депутатами Кнесета Яаковом Кацем и Ури Ариэлем из правого блока "Ихуд леумми" ("Национальное единство").5 февраля 2013 года Беннет впервые был избран в Кнесет во главе объединенного списка партии Ха-Баит ха-иехуди, получившего двенадцать мандатов.В третьем правительстве Нетанияху, начавшем работу 18 марта 2013 года, Беннет занял посты министра экономики и министра по делам религий, а с конца апреля того же года - также министра по делам Иерусалима и диаспоры.В должности министра экономики боролся за увеличения конкуренции и диверсификацию предложения на рынке товаров и услуг с целью снижения средней стоимости потребительской корзины, инициировал ряд значимых структурных реформ. В качестве министра по делам религий стремился к увеличению доли религиозных сионистов в числе раввинов и судей раввинатских судов в противовес ультра­ортодоксам.В четвертом правительстве Нетанияху, сформированном 14 мая 2015 года, Беннет занял посты министра образования и министра по делам диаспоры.С 12 ноября 2019 года по 17 мая 2020 года Нафтали Беннет был министром обороны.В 2018 году покинул партию "Еврейский дом" и стал одним из основателей партии "Новые правые" и партии "Ямина", отделившись от более консервативных израильских политиков, с которыми поддерживал союз до начала этого года.В апреле 2019 года "Новые правые" участвовали в коалиции "Ямина". Беннет был избран членом парламента.2 июня 2021 года в Израиле оппозиция подписала соглашение о создании правительственной коалиции, согласно которому первым премьер-министром Израиля в ротации станет председатель партии "Ямина" Нафтали Беннет, а председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид будет альтернативным премьер-министром.13 июня 2021 года лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля.В августе 2012 года была опубликована книга Беннета Exit - практические рекомендации для начинающих предпринимателей, обобщающая его опыт как генерального директора успешных стартап-компаний.В ходе Второй Ливанской войны, был отмечен наградами за проявленное мужество. Старший лейтенант запаса.Нафтали Беннет сторонник либерализации экономики, выступает за сокращение налогов и бюрократической волокиты. Либерален в таких вопросах, как права геев и отношения религии и государства. Религиозен, исповедует иудаизм.Свободно владеет английским языком.Беннет женат, имеет четырех детей, живет в пригороде Тель-Авива Раанане.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

иерусалим

тель-авив

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нафтали беннет, иерусалим, тель-авив, сша, израиль, справки, в мире