https://ria.ru/20210613/premer-1736889847.html

Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет

Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет - РИА Новости, 13.06.2021

Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет

Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля, следует из трансляции, которую ведет официальный телеканал кнессета. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T21:01

2021-06-13T21:01

2021-06-13T23:59

нафтали беннет

мерец

реувен ривлин

авода

кнессет израиля

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн — РИА Новости. Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля, следует из трансляции, которую ведет официальный телеканал кнессета.Вечером в воскресенье новое правительство получило вотум доверия парламента: за проголосовали 60 депутатов, 59 — против. В ближайшие два года кабмином будет руководить Беннет, после этого, согласно коалиционным договоренностям, его сменит лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.Нынешний премьер и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху станет главой парламентской оппозиции. Он руководил правительством более 12 лет.Министры должны принести присягу, затем состоится первое заседание кабинета.В начале апреля президент Израиля Реувен Ривлин поручил действующему премьеру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам выборов в кнессет, выразив серьезные сомнения, что кто-то из кандидатов сможет сделать это в сложившихся обстоятельствах. На коалиционные переговоры закон отводил 28 дней. Срок мандата Нетаньяху истек 5 мая, создать правительство ему не удалось. После этого мандат передали Лапиду.Выборы в кнессет прошли 23 марта. Они стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск.Коалиция, которую удалось сформировать Лапиду, получила название "Блок перемен". Она опирается на минимальное парламентское большинство — 61 депутатский голос в 120-местном кнессете. Соглашения с Лапидом подписали лидеры восьми партий, прошедших в парламент: "Еш Атид", "Кахоль-Лаван", "Ямина", "Авода", "Наш дом — Израиль", "Тиква Хадаша", "Мерец" и РААМ.

https://ria.ru/20210613/izrail-1736866387.html

https://ria.ru/20210613/bennet-1736900568.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/1735479551.html

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нафтали беннет, мерец, реувен ривлин, авода, кнессет израиля, в мире, израиль