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"Он в очках, потому что спит". В Сети высмеяли обложку Time с Байденом
"Он в очках, потому что спит". В Сети высмеяли обложку Time с Байденом - РИА Новости, 13.06.2021
"Он в очках, потому что спит". В Сети высмеяли обложку Time с Байденом
Пользователи Twitter и читатели Fox News оценили обложку журнала Time. На ней президент США Джо Байден изображен в очках, в которых отображается Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T12:53
2021-06-13T14:39
россия
том круз
джо байден
владимир путин
женева (город)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter и читатели Fox News оценили обложку журнала Time. На ней президент США Джо Байден изображен в очках, в которых отображается Владимир Путин."Это подобно вручению Нобелевской премии Обаме: даже не дождались, пока Байден сделает что-нибудь достойное такого заголовка", — считает Oubai Shahbandar."Он в солнцезащитных очках, потому что спит", — сыронизировал Josias Teofiofo."Даже сам Байден посмеялся бы над этим, если бы, конечно, вспомнил, что выиграл", — написал Jay Patel. По мнению пользователя с ником flswingvote502, это "какая-то альтернативная вселенная". "Увы, никакая аэрография и никакие фильтры не смогут скрыть разрушения", — констатировал он."Мозг Байдена застрял в 80-х. Он до сих пор думает, что "Лучший стрелок" и Том Круз — до сих пор образ крутого парня. Срамота", — возмутился mansplainer383."Они ловко прикрыли ему глаза очками, чтобы скрыть испуганный взгляд оленя перед колесами грузовика", — подытожили пользователи.Ранее американский еженедельный журнал Time в преддверии саммита Россия — США поместил на обложку фото с обоими президентами. Главы государств встретятся в Женеве 16 июня и обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
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россия, том круз, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
"Он в очках, потому что спит". В Сети высмеяли обложку Time с Байденом
12:53 13.06.2021 (обновлено: 14:39 13.06.2021)
 
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Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Алан Булкаты
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Пользователи Сети высмеяли обложку журнала Time с Путиным "в глазах" Байдена

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter и читатели Fox News оценили обложку журнала Time. На ней президент США Джо Байден изображен в очках, в которых отображается Владимир Путин.
"Это подобно вручению Нобелевской премии Обаме: даже не дождались, пока Байден сделает что-нибудь достойное такого заголовка", — считает Oubai Shahbandar.
"Он в солнцезащитных очках, потому что спит", — сыронизировал Josias Teofiofo.
"Даже сам Байден посмеялся бы над этим, если бы, конечно, вспомнил, что выиграл", — написал Jay Patel. По мнению пользователя с ником flswingvote502, это "какая-то альтернативная вселенная". "Увы, никакая аэрография и никакие фильтры не смогут скрыть разрушения", — констатировал он.
"Мозг Байдена застрял в 80-х. Он до сих пор думает, что "Лучший стрелок" и Том Круз — до сих пор образ крутого парня. Срамота", — возмутился mansplainer383.
"Они ловко прикрыли ему глаза очками, чтобы скрыть испуганный взгляд оленя перед колесами грузовика", — подытожили пользователи.
Ранее американский еженедельный журнал Time в преддверии саммита Россия — США поместил на обложку фото с обоими президентами. Главы государств встретятся в Женеве 16 июня и обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
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