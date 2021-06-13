https://ria.ru/20210613/antarktida-1736822833.html
Научное судно "Академик Федоров" вернулось из Антарктиды в Петербург
Научное судно "Академик Федоров" вернулось из Антарктиды в Петербург - РИА Новости, 13.06.2021
Научное судно "Академик Федоров" вернулось из Антарктиды в Петербург
Научно-экспедиционное судно "Академик Фёдоров" с полярниками на борту вернулось из Антарктиды в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе Арктического и... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T09:18
2021-06-13T09:18
2021-06-13T09:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Научно-экспедиционное судно "Академик Фёдоров" с полярниками на борту вернулось из Антарктиды в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ)."В пять утра судно "Академик Федоров" прошло по Кронштадтскому корабельному фарватеру и направилось в порт", - говорится в сообщении.Отмечается, что из экспедиции вернулись 89 человек - это зимовщики 65-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) со станций "Прогресс", "Восток", "Мирный", "Новолазаревская", "Беллинсгаузен" и сезонники 66-й РАЭ станций "Прогресс" и "Новолазаревская"."Также на борту 65 человек экипажа и транспортный отряд. Научно-экспедиционное судно "Академик Фёдоров" шло от берегов Антарктиды почти полтора месяца", - сообщили в пресс-службе ААНИИ.Полярники привезли в Петербург научный материал для последующей камеральной обработки.Уточняется, что в Антарктике станции перешли на зимовочный режим. А возвращение судна означает, что все операции 66-й Российской антарктической экспедиции завершены.Сейчас научный институт работает над формированием программы 67-й РАЭ и принимает заявки с программами работ от научно-исследовательских учреждений.Одним из важнейших мероприятий будущего антарктического сезона, отмечают в пресс-службе института, станет доставка научной группы на станцию "Восток", где продолжится бурение и исследование одноименного подледникового озера. Также осенью планируется отправка грузов для реализации проекта по строительству нового зимовочного комплекса данной антарктической станции.
https://ria.ru/20210521/antarktida-1733233669.html
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антарктида, санкт-петербург, общество
Научное судно "Академик Федоров" вернулось из Антарктиды в Петербург
09:18 13.06.2021 (обновлено: 09:42 13.06.2021)
Научное судно "Академик Фёдоров" с полярниками на борту вернулось из Антарктиды в Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости.
Научно-экспедиционное судно "Академик Фёдоров" с полярниками на борту вернулось из Антарктиды в Санкт-Петербург
, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"В пять утра судно "Академик Федоров" прошло по Кронштадтскому корабельному фарватеру и направилось в порт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из экспедиции вернулись 89 человек - это зимовщики 65-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) со станций "Прогресс", "Восток", "Мирный", "Новолазаревская", "Беллинсгаузен" и сезонники 66-й РАЭ станций "Прогресс" и "Новолазаревская".
"Также на борту 65 человек экипажа и транспортный отряд. Научно-экспедиционное судно "Академик Фёдоров" шло от берегов Антарктиды
почти полтора месяца", - сообщили в пресс-службе ААНИИ.
Полярники привезли в Петербург научный материал для последующей камеральной обработки.
Уточняется, что в Антарктике станции перешли на зимовочный режим. А возвращение судна означает, что все операции 66-й Российской антарктической экспедиции завершены.
Сейчас научный институт работает над формированием программы 67-й РАЭ и принимает заявки с программами работ от научно-исследовательских учреждений.
Одним из важнейших мероприятий будущего антарктического сезона, отмечают в пресс-службе института, станет доставка научной группы на станцию "Восток", где продолжится бурение и исследование одноименного подледникового озера. Также осенью планируется отправка грузов для реализации проекта по строительству нового зимовочного комплекса данной антарктической станции.