https://ria.ru/20210613/antarktida-1736822833.html

Научное судно "Академик Федоров" вернулось из Антарктиды в Петербург

Научное судно "Академик Федоров" вернулось из Антарктиды в Петербург - РИА Новости, 13.06.2021

Научное судно "Академик Федоров" вернулось из Антарктиды в Петербург

Научно-экспедиционное судно "Академик Фёдоров" с полярниками на борту вернулось из Антарктиды в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе Арктического и... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T09:18

2021-06-13T09:18

2021-06-13T09:42

наука

антарктида

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Научно-экспедиционное судно "Академик Фёдоров" с полярниками на борту вернулось из Антарктиды в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ)."В пять утра судно "Академик Федоров" прошло по Кронштадтскому корабельному фарватеру и направилось в порт", - говорится в сообщении.Отмечается, что из экспедиции вернулись 89 человек - это зимовщики 65-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) со станций "Прогресс", "Восток", "Мирный", "Новолазаревская", "Беллинсгаузен" и сезонники 66-й РАЭ станций "Прогресс" и "Новолазаревская"."Также на борту 65 человек экипажа и транспортный отряд. Научно-экспедиционное судно "Академик Фёдоров" шло от берегов Антарктиды почти полтора месяца", - сообщили в пресс-службе ААНИИ.Полярники привезли в Петербург научный материал для последующей камеральной обработки.Уточняется, что в Антарктике станции перешли на зимовочный режим. А возвращение судна означает, что все операции 66-й Российской антарктической экспедиции завершены.Сейчас научный институт работает над формированием программы 67-й РАЭ и принимает заявки с программами работ от научно-исследовательских учреждений.Одним из важнейших мероприятий будущего антарктического сезона, отмечают в пресс-службе института, станет доставка научной группы на станцию "Восток", где продолжится бурение и исследование одноименного подледникового озера. Также осенью планируется отправка грузов для реализации проекта по строительству нового зимовочного комплекса данной антарктической станции.

https://ria.ru/20210521/antarktida-1733233669.html

https://ria.ru/20210507/kompleks-1731376488.html

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антарктида, санкт-петербург, общество