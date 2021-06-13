https://ria.ru/20210613/aktsiya-1736861635.html
Суд арестовал акциониста, стрелявшего на Красной площади, на два месяца
Суд арестовал акциониста, стрелявшего на Красной площади, на два месяца - РИА Новости, 13.06.2021
Суд арестовал акциониста, стрелявшего на Красной площади, на два месяца
Таганский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца активиста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой на Красной плоди в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:09
2021-06-13T16:09
2021-06-13T16:24
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца активиста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой на Красной плоди в Москве, сообщили РИА Новости в суде."Таганским судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Крисевича П.", - сказала пресс-секретарь суда.Ранее статус подозреваемой по данному делу присвоили журналистке Веронике Самусик, снимавшей акцию.Согласно Уголовному кодексу, за "Хулиганство с применением оружия" молодым людям может грозить до семи лет лишения свободы.Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.В конце января его задержали во время другой акции: на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
https://ria.ru/20210613/krisevich-1736852816.html
https://ria.ru/20210612/zaderzhanie-1736781820.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия, москва
Суд арестовал акциониста, стрелявшего на Красной площади, на два месяца
16:09 13.06.2021 (обновлено: 16:24 13.06.2021)
Суд арестовал акциониста Павла Крисевича, стрелявшего на Красной площади, на два месяца