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Суд арестовал акциониста, стрелявшего на Красной площади, на два месяца
Суд арестовал акциониста, стрелявшего на Красной площади, на два месяца - РИА Новости, 13.06.2021
Суд арестовал акциониста, стрелявшего на Красной площади, на два месяца
Таганский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца активиста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой на Красной плоди в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:09
2021-06-13T16:24
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца активиста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой на Красной плоди в Москве, сообщили РИА Новости в суде."Таганским судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Крисевича П.", - сказала пресс-секретарь суда.Ранее статус подозреваемой по данному делу присвоили журналистке Веронике Самусик, снимавшей акцию.Согласно Уголовному кодексу, за "Хулиганство с применением оружия" молодым людям может грозить до семи лет лишения свободы.Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.В конце января его задержали во время другой акции: на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
https://ria.ru/20210613/krisevich-1736852816.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия, москва
Суд арестовал акциониста, стрелявшего на Красной площади, на два месяца
16:09 13.06.2021 (обновлено: 16:24 13.06.2021)
 
© REUTERS / Shamil ZhumatovСотрудник полиции на Красной площади в Москве, где акционист Павел Крисевич устроил стрельбу
Сотрудник полиции на Красной площади в Москве, где акционист Павел Крисевич устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© REUTERS / Shamil Zhumatov

Суд арестовал акциониста Павла Крисевича, стрелявшего на Красной площади, на два месяца

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца активиста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой на Красной плоди в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
"Таганским судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Крисевича П.", - сказала пресс-секретарь суда.
Акционист Павел Крисевич в зале заседаний Тверского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
14:44
Следствие попросило арестовать акциониста, стрелявшего на Красной площади
Ранее статус подозреваемой по данному делу присвоили журналистке Веронике Самусик, снимавшей акцию.
Согласно Уголовному кодексу, за "Хулиганство с применением оружия" молодым людям может грозить до семи лет лишения свободы.
Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.
В конце января его задержали во время другой акции: на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.
Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
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