https://ria.ru/20210613/aktsiya-1736861635.html

Суд арестовал акциониста, стрелявшего на Красной площади, на два месяца

Суд арестовал акциониста, стрелявшего на Красной площади, на два месяца - РИА Новости, 13.06.2021

Суд арестовал акциониста, стрелявшего на Красной площади, на два месяца

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца активиста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой на Красной плоди в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T16:09

2021-06-13T16:09

2021-06-13T16:24

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербург

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736650822_0:230:3065:1954_1920x0_80_0_0_00897779e5b16cdb69aef848bfe69a72.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца активиста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой на Красной плоди в Москве, сообщили РИА Новости в суде."Таганским судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Крисевича П.", - сказала пресс-секретарь суда.Ранее статус подозреваемой по данному делу присвоили журналистке Веронике Самусик, снимавшей акцию.Согласно Уголовному кодексу, за "Хулиганство с применением оружия" молодым людям может грозить до семи лет лишения свободы.Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.В конце января его задержали во время другой акции: на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.

https://ria.ru/20210613/krisevich-1736852816.html

https://ria.ru/20210612/zaderzhanie-1736781820.html

россия

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия, москва