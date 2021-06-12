https://ria.ru/20210612/vystavka-1736646184.html

В Крыму в Массандровском дворце покажут любимый дом семьи Александра III

В Крыму в Массандровском дворце покажут любимый дом семьи Александра III - РИА Новости, 12.06.2021

В Крыму в Массандровском дворце покажут любимый дом семьи Александра III

Музей-заповедник "Гатчина" представил в Крыму выставку, посвященную жизни семьи императора Александра III, сообщает пресс-служба музея-заповедника. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T09:45

2021-06-12T09:45

2021-06-12T09:47

туризм

отдых в россии 2021 летом

куда можно лететь

отдых на море

куда поехать

что посмотреть

новости культуры

музеи

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156032/52/1560325220_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_f04cd74e1164185dee917ddba677f923.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Музей-заповедник "Гатчина" представил в Крыму выставку, посвященную жизни семьи императора Александра III, сообщает пресс-служба музея-заповедника.С 12 июня по 25 октября 2021 года жители Крыма и отдыхающие здесь туристы смогут увидеть в Массандровском дворце часть коллекции Гатчинского. Название выставки "Счастливы быть снова дома. Семья Александра III в Гатчине" напоминает о записи, которую император оставил в октябре 1893 года в своей Памятной книжке. "Гатчина и Массандра – две резиденции Александра III. Замок под Петербургом император считал любимым домом, дворец под Ялтой он создавал для своей семьи в последние годы жизни", - объясняют в музее.На выставке представлены 53 экспоната, в том числе модель памятника Александру III работы Паоло Трубецкого 1905 года, блюдо "Петух и курица" 1892 года, с которого Императорский фарфоровый завод по заказу Александра III начал знаменитую серию работ, выполненных по уникальной для конца XIX века технологии подглазурной росписи.Также гости смогут увидеть живописные полотна из парадных приемных Александра III, фарфоровые вазы работы Королевской фарфоровой мануфактуры, саквояж великого князя Михаила Александровича производства мастерской "Drew and sons".

https://ria.ru/20210429/krym-1730371941.html

ялта

гатчина

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, что посмотреть , новости культуры, музеи, туристы, новости - туризм, императорский фарфоровый завод, ялта, гатчина, санкт-петербург