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Туризм
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В Крыму в Массандровском дворце покажут любимый дом семьи Александра III
В Крыму в Массандровском дворце покажут любимый дом семьи Александра III - РИА Новости, 12.06.2021
В Крыму в Массандровском дворце покажут любимый дом семьи Александра III
Музей-заповедник "Гатчина" представил в Крыму выставку, посвященную жизни семьи императора Александра III, сообщает пресс-служба музея-заповедника. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T09:45
2021-06-12T09:47
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Музей-заповедник "Гатчина" представил в Крыму выставку, посвященную жизни семьи императора Александра III, сообщает пресс-служба музея-заповедника.С 12 июня по 25 октября 2021 года жители Крыма и отдыхающие здесь туристы смогут увидеть в Массандровском дворце часть коллекции Гатчинского. Название выставки "Счастливы быть снова дома. Семья Александра III в Гатчине" напоминает о записи, которую император оставил в октябре 1893 года в своей Памятной книжке. "Гатчина и Массандра – две резиденции Александра III. Замок под Петербургом император считал любимым домом, дворец под Ялтой он создавал для своей семьи в последние годы жизни", - объясняют в музее.На выставке представлены 53 экспоната, в том числе модель памятника Александру III работы Паоло Трубецкого 1905 года, блюдо "Петух и курица" 1892 года, с которого Императорский фарфоровый завод по заказу Александра III начал знаменитую серию работ, выполненных по уникальной для конца XIX века технологии подглазурной росписи.Также гости смогут увидеть живописные полотна из парадных приемных Александра III, фарфоровые вазы работы Королевской фарфоровой мануфактуры, саквояж великого князя Михаила Александровича производства мастерской "Drew and sons".
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В Крыму в Массандровском дворце покажут любимый дом семьи Александра III

09:45 12.06.2021 (обновлено: 09:47 12.06.2021)
 
© Фото : Александр АндреевКрым. Массандровский дворец
Крым. Массандровский дворец - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Музей-заповедник "Гатчина" представил в Крыму выставку, посвященную жизни семьи императора Александра III, сообщает пресс-служба музея-заповедника.
С 12 июня по 25 октября 2021 года жители Крыма и отдыхающие здесь туристы смогут увидеть в Массандровском дворце часть коллекции Гатчинского. Название выставки "Счастливы быть снова дома. Семья Александра III в Гатчине" напоминает о записи, которую император оставил в октябре 1893 года в своей Памятной книжке.
"Гатчина и Массандра – две резиденции Александра III. Замок под Петербургом император считал любимым домом, дворец под Ялтой он создавал для своей семьи в последние годы жизни", - объясняют в музее.
На выставке представлены 53 экспоната, в том числе модель памятника Александру III работы Паоло Трубецкого 1905 года, блюдо "Петух и курица" 1892 года, с которого Императорский фарфоровый завод по заказу Александра III начал знаменитую серию работ, выполненных по уникальной для конца XIX века технологии подглазурной росписи.
Также гости смогут увидеть живописные полотна из парадных приемных Александра III, фарфоровые вазы работы Королевской фарфоровой мануфактуры, саквояж великого князя Михаила Александровича производства мастерской "Drew and sons".
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