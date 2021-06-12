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Умер заслуженный артист России Сергей Урываев

Умер заслуженный артист России Сергей Урываев - РИА Новости, 12.06.2021

Умер заслуженный артист России Сергей Урываев

Заслуженный артист России, пианист и профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Урываев умер на 74-м году жизни, сообщается на странице музыкального... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T20:04

2021-06-12T20:04

2021-06-12T21:15

культура

россия

санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России, пианист и профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Урываев умер на 74-м году жизни, сообщается на странице музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова во "ВКонтакте".Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.Ученики и коллеги назвали Урываева "музыкантом высочайшего мастерства и тонкости, чутким, великодушным человеком и интеллигентнейшим ленинградцем".Сергей Урываев преподавал в консерватории с 1975 года, выступал сольно, а также в составе музыкальных ансамблей.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова, санкт-петербург, общество