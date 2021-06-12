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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер заслуженный артист России Сергей Урываев
Умер заслуженный артист России Сергей Урываев - РИА Новости, 12.06.2021
Умер заслуженный артист России Сергей Урываев
Заслуженный артист России, пианист и профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Урываев умер на 74-м году жизни, сообщается на странице музыкального... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T20:04
2021-06-12T21:15
культура
россия
санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России, пианист и профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Урываев умер на 74-м году жизни, сообщается на странице музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова во "ВКонтакте".Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.Ученики и коллеги назвали Урываева "музыкантом высочайшего мастерства и тонкости, чутким, великодушным человеком и интеллигентнейшим ленинградцем".Сергей Урываев преподавал в консерватории с 1975 года, выступал сольно, а также в составе музыкальных ансамблей.
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россия, санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова, санкт-петербург, общество
Умер заслуженный артист России Сергей Урываев
20:04 12.06.2021 (обновлено: 21:15 12.06.2021)
 
© Фото : Санкт-Петербургская академическая филармонияПианист Сергей Урываев
Пианист Сергей Урываев - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Фото : Санкт-Петербургская академическая филармония

Заслуженный артист России Сергей Урываев умер на 74-м году жизни

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России, пианист и профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Урываев умер на 74-м году жизни, сообщается на странице музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова во "ВКонтакте".
Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.
Ученики и коллеги назвали Урываева "музыкантом высочайшего мастерства и тонкости, чутким, великодушным человеком и интеллигентнейшим ленинградцем".
Сергей Урываев преподавал в консерватории с 1975 года, выступал сольно, а также в составе музыкальных ансамблей.
 
КультураРоссияСанкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-КорсаковаСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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