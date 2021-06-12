https://ria.ru/20210612/putin-1736752224.html
Путин отдельно подойдет к прессе после переговоров с Байденом в Женеве
Путин отдельно подойдет к прессе после переговоров с Байденом в Женеве - РИА Новости, 12.06.2021
Путин отдельно подойдет к прессе после переговоров с Байденом в Женеве
Президент США Джо Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию после встречи с Владимиром Путиным в Женеве, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T14:23
2021-06-12T14:23
2021-06-12T15:20
россия
борис джонсон
джо байден
дмитрий песков
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736315228_0:169:3096:1911_1920x0_80_0_0_6b56295febd3adafd815d8feb7444e5c.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию после встречи с Владимиром Путиным в Женеве, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне представитель Белого дома сообщил, что после саммита Байден подойдет к прессе один."Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США также провел и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном", — сказал Песков.Он добавил, что после переговоров Путин тоже пообщается с прессой отдельно.Лидеры встретятся на следующей неделе в среду. Как отмечали в Кремле, это очень важное событие, однако потенциал разногласий настолько велик, что многого ожидать от него не стоит. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/bayden-1736750751.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736315228_206:160:2724:2048_1920x0_80_0_0_1f5463d16cfa48bed67b9a2dfab3c9ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис джонсон, джо байден, дмитрий песков, сша, политика
Путин отдельно подойдет к прессе после переговоров с Байденом в Женеве
14:23 12.06.2021 (обновлено: 15:20 12.06.2021)
Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции после встречи в Женеве