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Путин отдельно подойдет к прессе после переговоров с Байденом в Женеве
Путин отдельно подойдет к прессе после переговоров с Байденом в Женеве - РИА Новости, 12.06.2021
Путин отдельно подойдет к прессе после переговоров с Байденом в Женеве
Президент США Джо Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию после встречи с Владимиром Путиным в Женеве, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T14:23
2021-06-12T15:20
россия
борис джонсон
джо байден
дмитрий песков
сша
политика
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию после встречи с Владимиром Путиным в Женеве, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне представитель Белого дома сообщил, что после саммита Байден подойдет к прессе один."Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США также провел и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном", — сказал Песков.Он добавил, что после переговоров Путин тоже пообщается с прессой отдельно.Лидеры встретятся на следующей неделе в среду. Как отмечали в Кремле, это очень важное событие, однако потенциал разногласий настолько велик, что многого ожидать от него не стоит. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
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россия, борис джонсон, джо байден, дмитрий песков, сша, политика
Путин отдельно подойдет к прессе после переговоров с Байденом в Женеве
14:23 12.06.2021 (обновлено: 15:20 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции после встречи в Женеве

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию после встречи с Владимиром Путиным в Женеве, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне представитель Белого дома сообщил, что после саммита Байден подойдет к прессе один.
"Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США также провел и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном", — сказал Песков.
Он добавил, что после переговоров Путин тоже пообщается с прессой отдельно.
Лидеры встретятся на следующей неделе в среду. Как отмечали в Кремле, это очень важное событие, однако потенциал разногласий настолько велик, что многого ожидать от него не стоит. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
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Вчера, 14:12В мире
Байден пообщается с журналистами после встречи с Путиным
 
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