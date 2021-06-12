https://ria.ru/20210612/putin-1736752224.html

Путин отдельно подойдет к прессе после переговоров с Байденом в Женеве

Путин отдельно подойдет к прессе после переговоров с Байденом в Женеве - РИА Новости, 12.06.2021

Путин отдельно подойдет к прессе после переговоров с Байденом в Женеве

Президент США Джо Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию после встречи с Владимиром Путиным в Женеве, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T14:23

2021-06-12T14:23

2021-06-12T15:20

россия

борис джонсон

джо байден

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию после встречи с Владимиром Путиным в Женеве, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне представитель Белого дома сообщил, что после саммита Байден подойдет к прессе один."Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США также провел и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном", — сказал Песков.Он добавил, что после переговоров Путин тоже пообщается с прессой отдельно.Лидеры встретятся на следующей неделе в среду. Как отмечали в Кремле, это очень важное событие, однако потенциал разногласий настолько велик, что многого ожидать от него не стоит. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/bayden-1736750751.html

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россия, борис джонсон, джо байден, дмитрий песков, сша, политика