Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210612/prustupniki-1736717695.html
Путин сообщил о судьбе преступников, виновных в гибели известных россиян
Путин сообщил о судьбе преступников, виновных в гибели известных россиян - РИА Новости, 12.06.2021
Путин сообщил о судьбе преступников, виновных в гибели известных россиян
Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что преступники, причастные к громким случаям гибели россиян, найдены. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T04:41
2021-06-12T05:02
россия
вашингтон
nbc
борис немцов
владимир путин
анна политковская
twitter
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733164762_0:0:2923:1644_1920x0_80_0_0_c9db602de84be8b2d99f088e3b410837.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что преступники, причастные к громким случаям гибели россиян, найдены.В рамках фрагмента беседы, который телеканал разместил в своем аккаунте в Twitter, ведущий перечислил случаи громких убийств и подозрений в них в России и за ее пределами, на что президент РФ ответил, что были названы люди, "которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей".
https://ria.ru/20210612/putin-1736714122.html
россия
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733164823_0:0:2169:1627_1920x0_80_0_0_049807b063162d1b54c0d76962cadc0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вашингтон, nbc, борис немцов, владимир путин, анна политковская, twitter, в мире, политика
Путин сообщил о судьбе преступников, виновных в гибели известных россиян
04:41 12.06.2021 (обновлено: 05:02 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк

Путин в интервью NBC сообщил о судьбе преступников, виновных в гибели известных россиян

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что преступники, причастные к громким случаям гибели россиян, найдены.
В рамках фрагмента беседы, который телеканал разместил в своем аккаунте в Twitter, ведущий перечислил случаи громких убийств и подозрений в них в России и за ее пределами, на что президент РФ ответил, что были названы люди, "которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей".
"Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении", - отметил Путин после того, как журналист попросил разрешения "перечислить некоторые имена", упомянув, в частности, журналистку Анну Политковскую, экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, юриста Сергея Магнитского, бывшего министра печати Михаила Лесина и политика Бориса Немцова, назвав обстоятельства смерти каждого из них.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Владимир Путин
Президент России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
01:44
Путин прокомментировал скандальное заявление Байдена в свой адрес
 
РоссияВашингтонNBCБорис НемцовВладимир ПутинАнна ПолитковскаяTwitterВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Врач рассказал, какую помощь можно получить в СПИД-центре Подмосковья
09:04Орел получил статус "Литературной столицы России"
09:00Россиянин, упомянутый в публикациях о передаче данных, покинул Токио
08:50На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
08:50СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
08:41Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат деньги на ремонт
08:38Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя
08:37В Минкультуры Греции прокомментировали фотосессию Dior в Акрополе
08:31Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат
08:29В Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов
08:26Названы самые популярные среди иностранцев книги на русском языке
08:23Новый мост через реку Зея в Благовещенске готов на 30%
08:14Хранитель афинского Акрополя ответил на критику дорожек у Парфенона
08:11Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара
08:00Отдых как в Прибалтике: чем удивляет город Себеж и его окрестности
08:00"Выжидает, чтобы напасть". Почему привитых награждают миллионами
07:25Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России
07:04Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян
06:32Врач рассказал, как распознать рак по голосу
06:15В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ
Лента новостейМолния