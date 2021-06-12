Путин сообщил о судьбе преступников, виновных в гибели известных россиян
04:41 12.06.2021 (обновлено: 05:02 12.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа"
Путин в интервью NBC сообщил о судьбе преступников, виновных в гибели известных россиян
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что преступники, причастные к громким случаям гибели россиян, найдены.
В рамках фрагмента беседы, который телеканал разместил в своем аккаунте в Twitter, ведущий перечислил случаи громких убийств и подозрений в них в России и за ее пределами, на что президент РФ ответил, что были названы люди, "которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей".
"Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении", - отметил Путин после того, как журналист попросил разрешения "перечислить некоторые имена", упомянув, в частности, журналистку Анну Политковскую, экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, юриста Сергея Магнитского, бывшего министра печати Михаила Лесина и политика Бориса Немцова, назвав обстоятельства смерти каждого из них.