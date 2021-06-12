https://ria.ru/20210612/prustupniki-1736717695.html

Путин сообщил о судьбе преступников, виновных в гибели известных россиян

Путин сообщил о судьбе преступников, виновных в гибели известных россиян - РИА Новости, 12.06.2021

Путин сообщил о судьбе преступников, виновных в гибели известных россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что преступники, причастные к громким случаям гибели россиян, найдены. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T04:41

2021-06-12T04:41

2021-06-12T05:02

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что преступники, причастные к громким случаям гибели россиян, найдены.В рамках фрагмента беседы, который телеканал разместил в своем аккаунте в Twitter, ведущий перечислил случаи громких убийств и подозрений в них в России и за ее пределами, на что президент РФ ответил, что были названы люди, "которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей".

https://ria.ru/20210612/putin-1736714122.html

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2021

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россия, вашингтон, nbc, борис немцов, владимир путин, анна политковская, twitter, в мире, политика