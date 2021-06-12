https://ria.ru/20210612/problema-1736763629.html

В США предупредили о "дьявольской проблеме" российских подлодок

В США предупредили о "дьявольской проблеме" российских подлодок - РИА Новости, 12.06.2021

В США предупредили о "дьявольской проблеме" российских подлодок

Российские малозаметные подлодки несут в себе угрозу, создавая "дьявольскую проблему" для Запада, заявил старший обозреватель Forbes Лорен Томпсон. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T15:57

2021-06-12T15:57

2021-06-12T16:26

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские малозаметные подлодки несут в себе угрозу, создавая "дьявольскую проблему" для Запада, заявил старший обозреватель Forbes Лорен Томпсон.По его мнению, США могут предложить Европе "дешевый способ" защититься от субмарин ВМФ России."Сейчас у Белого дома есть не только возможность укрепить НАТО, но и продвинуть национальную промышленность. <...> Кажется, для этого не нужны даже новые средства из федерального бюджета", — отметил Томпсон.Обозреватель объяснил, что сейчас в Европе не существует современного оборудования для обнаружения подлодок. Согласно статье, ЕС использует устаревшие самолеты, в то время как США способны предоставить союзникам патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon. Это поможет в борьбе с "российской угрозой", снизит нагрузку на ВМС США и обеспечит американцам тысячи рабочих мест, считает Томпсон.Он подчеркнул, что закупка американских самолетов станет "прекрасной возможностью" для администрации Байдена укрепить лидерство Вашингтона и "недорого" решить сразу несколько стратегических задач.Заявления о российской угрозе регулярно звучат из США и европейских стран. По словам главы МИД Сергея Лаврова, на Западе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ.

https://ria.ru/20210530/razrushiteli-1734814337.html

https://ria.ru/20210609/opaseniya-1736288901.html

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россия, военно-морские силы сша, boeing p-8 poseidon, forbes, сша, вмф рф, оружие, безопасность, в мире