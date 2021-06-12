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В США предупредили о "дьявольской проблеме" российских подлодок
В США предупредили о "дьявольской проблеме" российских подлодок - РИА Новости, 12.06.2021
В США предупредили о "дьявольской проблеме" российских подлодок
Российские малозаметные подлодки несут в себе угрозу, создавая "дьявольскую проблему" для Запада, заявил старший обозреватель Forbes Лорен Томпсон. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:57
2021-06-12T16:26
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boeing p-8 poseidon
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские малозаметные подлодки несут в себе угрозу, создавая "дьявольскую проблему" для Запада, заявил старший обозреватель Forbes Лорен Томпсон.По его мнению, США могут предложить Европе "дешевый способ" защититься от субмарин ВМФ России."Сейчас у Белого дома есть не только возможность укрепить НАТО, но и продвинуть национальную промышленность. &lt;...&gt; Кажется, для этого не нужны даже новые средства из федерального бюджета", — отметил Томпсон.Обозреватель объяснил, что сейчас в Европе не существует современного оборудования для обнаружения подлодок. Согласно статье, ЕС использует устаревшие самолеты, в то время как США способны предоставить союзникам патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon. Это поможет в борьбе с "российской угрозой", снизит нагрузку на ВМС США и обеспечит американцам тысячи рабочих мест, считает Томпсон.Он подчеркнул, что закупка американских самолетов станет "прекрасной возможностью" для администрации Байдена укрепить лидерство Вашингтона и "недорого" решить сразу несколько стратегических задач.Заявления о российской угрозе регулярно звучат из США и европейских стран. По словам главы МИД Сергея Лаврова, на Западе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ.
https://ria.ru/20210530/razrushiteli-1734814337.html
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россия, военно-морские силы сша, boeing p-8 poseidon, forbes, сша, вмф рф, оружие, безопасность, в мире
В США предупредили о "дьявольской проблеме" российских подлодок
15:57 12.06.2021 (обновлено: 16:26 12.06.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released / Американский самолет P-8A Poseidon
Американский самолет P-8A Poseidon - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released /

Американский аналитик Томпсон предложил выгодный для США способ борьбы с российскими подлодками

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские малозаметные подлодки несут в себе угрозу, создавая "дьявольскую проблему" для Запада, заявил старший обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
По его мнению, США могут предложить Европе "дешевый способ" защититься от субмарин ВМФ России.
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"Сейчас у Белого дома есть не только возможность укрепить НАТО, но и продвинуть национальную промышленность. <...> Кажется, для этого не нужны даже новые средства из федерального бюджета", — отметил Томпсон.
Обозреватель объяснил, что сейчас в Европе не существует современного оборудования для обнаружения подлодок. Согласно статье, ЕС использует устаревшие самолеты, в то время как США способны предоставить союзникам патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon. Это поможет в борьбе с "российской угрозой", снизит нагрузку на ВМС США и обеспечит американцам тысячи рабочих мест, считает Томпсон.
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Он подчеркнул, что закупка американских самолетов станет "прекрасной возможностью" для администрации Байдена укрепить лидерство Вашингтона и "недорого" решить сразу несколько стратегических задач.
Заявления о российской угрозе регулярно звучат из США и европейских стран. По словам главы МИД Сергея Лаврова, на Западе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ.
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