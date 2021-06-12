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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, передает северокорейское Центральное телеграфное... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T04:44
2021-06-12T04:44
россия
день россии
ким чен ын
владимир путин
сеул
владивосток
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В телеграмме Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР тепло поздравил президента, правительство и народ "дружественной России", пожелал Путину "здоровья и больших успехов", а народу России - благосостояния и процветания.Он отметил, что обе страны стремятся беречь и далее развивать в соответствии с новой эпохой дружественные отношения, которые имеют давнюю историю и традицию.Первый саммит Ким Чен Ына и Путина прошел во Владивостоке в апреле 2019 года. Тогда лидеры стран обсудили двусторонние отношения, перспективы развития сотрудничества, а также обстановку на Корейском полуострове.
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сеул
владивосток
кндр (северная корея)
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россия, день россии, ким чен ын, владимир путин, сеул, владивосток, кндр (северная корея), в мире
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
04:44 12.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России

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СЕУЛ, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В телеграмме Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР тепло поздравил президента, правительство и народ "дружественной России", пожелал Путину "здоровья и больших успехов", а народу России - благосостояния и процветания.
"Я выражаю уверенность, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, которые вступили в новую фазу развития после нашей первой встречи, прошедшей во Владивостоке в России, будут непрерывно расширяться и укрепляться во всех сферах", - заявил северокорейский лидер.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Лидер КНДР
Он отметил, что обе страны стремятся беречь и далее развивать в соответствии с новой эпохой дружественные отношения, которые имеют давнюю историю и традицию.
Первый саммит Ким Чен Ына и Путина прошел во Владивостоке в апреле 2019 года. Тогда лидеры стран обсудили двусторонние отношения, перспективы развития сотрудничества, а также обстановку на Корейском полуострове.
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РоссияДень РоссииКим Чен ЫнВладимир ПутинСеулВладивостокКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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