Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России
СЕУЛ, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В телеграмме Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР тепло поздравил президента, правительство и народ "дружественной России", пожелал Путину "здоровья и больших успехов", а народу России - благосостояния и процветания.
"Я выражаю уверенность, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, которые вступили в новую фазу развития после нашей первой встречи, прошедшей во Владивостоке в России, будут непрерывно расширяться и укрепляться во всех сферах", - заявил северокорейский лидер.
Он отметил, что обе страны стремятся беречь и далее развивать в соответствии с новой эпохой дружественные отношения, которые имеют давнюю историю и традицию.
Первый саммит Ким Чен Ына и Путина прошел во Владивостоке в апреле 2019 года. Тогда лидеры стран обсудили двусторонние отношения, перспективы развития сотрудничества, а также обстановку на Корейском полуострове.
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