https://ria.ru/20210612/pozdravlenie-1736717846.html

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, передает северокорейское Центральное телеграфное... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T04:44

2021-06-12T04:44

2021-06-12T04:44

россия

день россии

ким чен ын

владимир путин

сеул

владивосток

кндр (северная корея)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155305/45/1553054508_0:92:2956:1754_1920x0_80_0_0_41ced5ca0bd22ceee81de15c6745fc05.jpg

СЕУЛ, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В телеграмме Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР тепло поздравил президента, правительство и народ "дружественной России", пожелал Путину "здоровья и больших успехов", а народу России - благосостояния и процветания.Он отметил, что обе страны стремятся беречь и далее развивать в соответствии с новой эпохой дружественные отношения, которые имеют давнюю историю и традицию.Первый саммит Ким Чен Ына и Путина прошел во Владивостоке в апреле 2019 года. Тогда лидеры стран обсудили двусторонние отношения, перспективы развития сотрудничества, а также обстановку на Корейском полуострове.

https://ria.ru/20210611/yemen-1736682350.html

россия

сеул

владивосток

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день россии, ким чен ын, владимир путин, сеул, владивосток, кндр (северная корея), в мире