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Онищенко после объявления в Москве нерабочих дней призвал носить маски
Онищенко после объявления в Москве нерабочих дней призвал носить маски - РИА Новости, 12.06.2021
Онищенко после объявления в Москве нерабочих дней призвал носить маски
Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко на фоне объявления в Москве нерабочих дней призвал всех проявить ответственность,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T16:24
2021-06-12T16:24
2021-06-12T16:24
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко на фоне объявления в Москве нерабочих дней призвал всех проявить ответственность, носить маски и привиться - справиться с коронавирусом поможет только всеобщая вакцинация.Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Он также сказал, что все пункты вакцинации в столице в выходные дни будут работать. По словам мэра, пока не будет обеспечена действительно массовая вакцинация от коронавируса, Москву будет постоянно лихорадить."Поможет только одно - вакцинация... Мы сегодня идем на такие крайние меры, снова останавливаем экономику и поэтому давайте задумаемся над будущим нашей страны, потому что наша беспечность - это огромный удар по стабильности. Единственное, что можно сделать - всем привиться", - сказал РИА Новости Онищенко.По его словам, объявление нерабочих дней поможет разгрузить метро, где больше всего скапливается граждан, однако это лишь временная мера по сдерживанию распространения коронавируса."Нужно носить маски. Маски никто не отменял. Штрафами ничего не сделаешь. Сегодня нужно убеждать от 18 и старше, а декретированные контингенты просто заставлять прививаться", - пояснил он.
https://ria.ru/20210612/vaktsinatsiya-1736758256.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, сергей собянин, геннадий онищенко, москва, общество
Онищенко после объявления в Москве нерабочих дней призвал носить маски
Геннадий Онищенко после объявления в Москве нерабочих дней призвал носить маски и привиться