https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736774538.html
Кампания по сдаче ЕГЭ в Москве продолжится
Кампания по сдаче ЕГЭ в Москве продолжится - РИА Новости, 12.06.2021
Кампания по сдаче ЕГЭ в Москве продолжится
Кампания по сдаче ЕГЭ в Москве продолжится, городские учреждения дополнительного образования приостановят деятельность, сообщила заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:30
2021-06-12T17:30
2021-06-12T19:45
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Кампания по сдаче ЕГЭ в Москве продолжится, городские учреждения дополнительного образования приостановят деятельность, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался."Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится. Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность", - сказала Ракова журналистам.
https://ria.ru/20210612/rakova-1736773254.html
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , сергей собянин, москва, общество
Кампания по сдаче ЕГЭ в Москве продолжится
17:30 12.06.2021 (обновлено: 19:45 12.06.2021)
Кампания по сдаче ЕГЭ в Москве продолжится, деятельность учреждений допобразования приостановят