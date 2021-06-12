Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210612/moldaviya-1736748300.html
Додон назвал Россию самым искренним другом Молдавии
Додон назвал Россию самым искренним другом Молдавии - РИА Новости, 12.06.2021
Додон назвал Россию самым искренним другом Молдавии
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон в поздравлении с Днем России отметил, что РФ является самым искренним другом и надежным стратегическим... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:43
2021-06-12T13:43
россия
игорь додон
день россии
рсфср
владимир путин
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584784971_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29f8effc82b6faf1df6a2bac5cf54f85.jpg
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон в поздравлении с Днем России отметил, что РФ является самым искренним другом и надежным стратегическим партнером республики.День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году."Сегодня Российская Федерация отмечает национальный праздник – День России. Трудно переоценить значение России для нашей страны. Российская Федерация – наш самый искренний друг и самый надёжный стратегический партнер", - говорится в поздравлении Додона, опубликованном в его Facebook.Он напомнил, что Молдавию и Россию связывают столетия общей истории, совместной борьбы с иноземными захватчиками, общая вера и церковь, многочисленные экономические, социальные, гуманитарные связи. Додон напомнил, что русские солдаты проливали кровь за освобождение молдавской земли.Экс-президент поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в виде партии вакцины "Спутник V". Отдельно он отметил, что российские военнослужащие осуществляют миротворческую операцию в Молдавии, и во многом благодаря их усилиям уже почти 30 лет на молдавской земле не льется кровь."Сердечно поздравляю с Днем России президента Российской Федерации Владимира Путина, чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Молдова Олега Васнецова, всех аккредитованных в нашей стране российских дипломатов, а также всех граждан Российской Федерации и всех наших соотечественников, которым дорога Россия", - подытожил Додон.
https://ria.ru/20210612/sandu-1736741436.html
https://ria.ru/20210612/armeniya-1736729199.html
россия
рсфср
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584784971_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48e98856bb89c519cf23e2d3e114677b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь додон, день россии, рсфср, владимир путин, молдавия, в мире
Додон назвал Россию самым искренним другом Молдавии
13:43 12.06.2021
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк

Экс-президент Молдавии Игорь Додон отметил, что Россия является надежным партнером республики

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон в поздравлении с Днем России отметил, что РФ является самым искренним другом и надежным стратегическим партнером республики.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 12:33
Санду поздравила Путина с Днем России
"Сегодня Российская Федерация отмечает национальный праздник – День России. Трудно переоценить значение России для нашей страны. Российская Федерация – наш самый искренний друг и самый надёжный стратегический партнер", - говорится в поздравлении Додона, опубликованном в его Facebook.
Он напомнил, что Молдавию и Россию связывают столетия общей истории, совместной борьбы с иноземными захватчиками, общая вера и церковь, многочисленные экономические, социальные, гуманитарные связи. Додон напомнил, что русские солдаты проливали кровь за освобождение молдавской земли.
Экс-президент поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в виде партии вакцины "Спутник V". Отдельно он отметил, что российские военнослужащие осуществляют миротворческую операцию в Молдавии, и во многом благодаря их усилиям уже почти 30 лет на молдавской земле не льется кровь.
"Сердечно поздравляю с Днем России президента Российской Федерации Владимира Путина, чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Молдова Олега Васнецова, всех аккредитованных в нашей стране российских дипломатов, а также всех граждан Российской Федерации и всех наших соотечественников, которым дорога Россия", - подытожил Додон.
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 10:25
Президент Армении поздравил Владимира Путина с Днем России
 
РоссияИгорь ДодонДень РоссииРСФСРВладимир ПутинМолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
09:09Аналитики нашли расхождения в статистике трат российских женщин и мужчин
08:59В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:29В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
08:22В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
08:17В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
08:13Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом
08:00Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена
07:53В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:48Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:23В Приморье потушили пожар на территории завода
07:05СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
06:13"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине
06:05Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
04:58NBC: Байден передаст Путину "жесткий сигнал"
04:15После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
04:14Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
03:39Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу
03:25Врач развеяла популярный миф об употреблении воды
03:18Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом
Лента новостейМолния