Додон назвал Россию самым искренним другом Молдавии
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон отметил, что Россия является надежным партнером республики
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон в поздравлении с Днем России отметил, что РФ является самым искренним другом и надежным стратегическим партнером республики.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.
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"Сегодня Российская Федерация отмечает национальный праздник – День России. Трудно переоценить значение России для нашей страны. Российская Федерация – наш самый искренний друг и самый надёжный стратегический партнер", - говорится в поздравлении Додона, опубликованном в его Facebook.
Он напомнил, что Молдавию и Россию связывают столетия общей истории, совместной борьбы с иноземными захватчиками, общая вера и церковь, многочисленные экономические, социальные, гуманитарные связи. Додон напомнил, что русские солдаты проливали кровь за освобождение молдавской земли.
Экс-президент поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в виде партии вакцины "Спутник V". Отдельно он отметил, что российские военнослужащие осуществляют миротворческую операцию в Молдавии, и во многом благодаря их усилиям уже почти 30 лет на молдавской земле не льется кровь.
"Сердечно поздравляю с Днем России президента Российской Федерации Владимира Путина, чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Молдова Олега Васнецова, всех аккредитованных в нашей стране российских дипломатов, а также всех граждан Российской Федерации и всех наших соотечественников, которым дорога Россия", - подытожил Додон.