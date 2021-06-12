https://ria.ru/20210612/moldaviya-1736748300.html

Додон назвал Россию самым искренним другом Молдавии

Додон назвал Россию самым искренним другом Молдавии - РИА Новости, 12.06.2021

Додон назвал Россию самым искренним другом Молдавии

Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон в поздравлении с Днем России отметил, что РФ является самым искренним другом и надежным стратегическим... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T13:43

2021-06-12T13:43

2021-06-12T13:43

россия

игорь додон

день россии

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владимир путин

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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон в поздравлении с Днем России отметил, что РФ является самым искренним другом и надежным стратегическим партнером республики.День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году."Сегодня Российская Федерация отмечает национальный праздник – День России. Трудно переоценить значение России для нашей страны. Российская Федерация – наш самый искренний друг и самый надёжный стратегический партнер", - говорится в поздравлении Додона, опубликованном в его Facebook.Он напомнил, что Молдавию и Россию связывают столетия общей истории, совместной борьбы с иноземными захватчиками, общая вера и церковь, многочисленные экономические, социальные, гуманитарные связи. Додон напомнил, что русские солдаты проливали кровь за освобождение молдавской земли.Экс-президент поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в виде партии вакцины "Спутник V". Отдельно он отметил, что российские военнослужащие осуществляют миротворческую операцию в Молдавии, и во многом благодаря их усилиям уже почти 30 лет на молдавской земле не льется кровь."Сердечно поздравляю с Днем России президента Российской Федерации Владимира Путина, чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Молдова Олега Васнецова, всех аккредитованных в нашей стране российских дипломатов, а также всех граждан Российской Федерации и всех наших соотечественников, которым дорога Россия", - подытожил Додон.

https://ria.ru/20210612/sandu-1736741436.html

https://ria.ru/20210612/armeniya-1736729199.html

россия

рсфср

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россия, игорь додон, день россии, рсфср, владимир путин, молдавия, в мире