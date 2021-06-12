В Магадане реконструируют неудачно покрашенный монумент "Маска скорби"
09:26 12.06.2021 (обновлено: 10:02 12.06.2021)
В Магадане реконструируют монумент "Маска скорби", покрашенный корабельной краской
МАГАДАН, 12 июн – РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области ищут подрядчика для реконструкции монумента Эрнста Неизвестного "Маска скорби", неудачно покрашенного корабельной краской несколько лет назад, сообщил РИА Новости на праздновании 25-летнего юбилея памятника губернатор региона Сергей Носов.
Монумент Эрнста Неизвестного "Маска скорби" торжественно открыли 12 июня 1996 года на сопке "Крутая", где во времена ГУЛАГа находилась "Транзитка" - перевалочный пункт, с которого заключённых отправляли по разным колымским лагерям.
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Центральная скульптура мемориала – это стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слёзы в виде маленьких масок. На обратной стороне мемориала бронзовая скульптура плачущей женщины. Внутри монумента копия типичной тюремной камеры. В последние годы монумент стал разрушаться, его решили покрыть защитным слоем, но подрядчики неудачно покрасили памятник корабельной краской.
"Это покрытие надо убирать. Но тогда сам бетон должен быть защищен от разрушений, от эрозии. Здесь ветра, морской воздух. Такие технологии сегодня есть. Дорого, но я хотел бы отметить, что сам комплекс 25 лет назад строился при поддержке государства и, в том числе, на частные пожертвования. Сейчас мы тоже готовы выделить бюджетные деньги, привлечь частные деньги. Нужно только определиться с подрядной организацией. И в ближайшее время мы это сделаем", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас приводят в порядок территорию у монумента. Строители отремонтируют освещение, ограждение и пешеходное полотно.
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