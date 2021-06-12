В Магадане реконструируют неудачно покрашенный монумент "Маска скорби"

"Это покрытие надо убирать. Но тогда сам бетон должен быть защищен от разрушений, от эрозии. Здесь ветра, морской воздух. Такие технологии сегодня есть. Дорого, но я хотел бы отметить, что сам комплекс 25 лет назад строился при поддержке государства и, в том числе, на частные пожертвования. Сейчас мы тоже готовы выделить бюджетные деньги, привлечь частные деньги. Нужно только определиться с подрядной организацией. И в ближайшее время мы это сделаем", - рассказал собеседник агентства.