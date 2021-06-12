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https://ria.ru/20210612/lukashenko-1736727142.html
Лукашенко направил поздравления по случаю Дня России
Лукашенко направил поздравления по случаю Дня России - РИА Новости, 12.06.2021
Лукашенко направил поздравления по случаю Дня России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днем России отметил, что отношения Минска и Москвы закалены в противостоянии угрозам, и выразил... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T09:47
2021-06-12T09:47
россия
день россии
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днем России отметил, что отношения Минска и Москвы закалены в противостоянии угрозам, и выразил уверенность в появлении новых перспективных направлений сотрудничества.День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил лидера РФ Владимира Путина и всех россиян с праздником."Глава государства выразил убеждение, что белорусско-российские отношения, закаленные в противостоянии современным угрозам, будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества в интересах обеих стран и народов", - отмечается в сообщении.В поздравлении подчеркивается, что россияне живут в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. "Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене", - процитировали поздравление в пресс-службе.Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину.
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россия, день россии, александр лукашенко, белоруссия
Лукашенко направил поздравления по случаю Дня России
09:47 12.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Лукашенко отметил, что отношения с Россией закалены в противостоянии угрозам

Читать ria.ru в
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днем России отметил, что отношения Минска и Москвы закалены в противостоянии угрозам, и выразил уверенность в появлении новых перспективных направлений сотрудничества.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил лидера РФ Владимира Путина и всех россиян с праздником.
"Глава государства выразил убеждение, что белорусско-российские отношения, закаленные в противостоянии современным угрозам, будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества в интересах обеих стран и народов", - отмечается в сообщении.
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В поздравлении подчеркивается, что россияне живут в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. "Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене", - процитировали поздравление в пресс-службе.
Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину.
 
РоссияДень РоссииАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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