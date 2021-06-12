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В ЛНР зафиксировали прибытие в Донбасс разведгрупп ВСУ
В ЛНР зафиксировали прибытие в Донбасс разведгрупп ВСУ - РИА Новости, 12.06.2021
В ЛНР зафиксировали прибытие в Донбасс разведгрупп ВСУ
Несколько разведгрупп украинских силовиков прибыли к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T21:03
2021-06-12T21:03
россия
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
сцкк
вооруженные силы украины
джо байден
владимир путин
оон
сша
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Несколько разведгрупп украинских силовиков прибыли к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты, напавшие на наблюдательный пункт ЛНР и убившие пятерых сотрудников Народной милиции, были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена."Командование ВСУ активно задействует в зоне Операции объединенных сил (ООС) снайперские и диверсионные группы подразделений сил спецопераций из состава 8-го полка спецназначения. 6 июня мы фиксировали разведгруппу в районе населенного пункта Трехизбенка (под контролем Киева - ред.)", - заявил Филипоненко.По его словам, несколько разведгрупп украинских силовиков переброшено и в район частично подконтрольного Киеву города Золотое, а также в район подконтрольного республике Голубовского. Филипоненко дополнил, что при этом для перевозки групп в очередной раз использовался автомобиль "ЗИЛ" белого цвета с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Не исключаем, что данные группы будут привлечены к диверсионным действиям, в том числе и против мирных граждан республики", - сказал офицер пресс-службы Народной милиции.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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россия, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, сцкк, вооруженные силы украины, джо байден, владимир путин, оон, сша, киев, в мире
В ЛНР зафиксировали прибытие в Донбасс разведгрупп ВСУ
21:03 12.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области
Последствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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В ЛНР зафиксировали прибытие к линии соприкосновения в Донбассе разведгрупп ВСУ

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Несколько разведгрупп украинских силовиков прибыли к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты, напавшие на наблюдательный пункт ЛНР и убившие пятерых сотрудников Народной милиции, были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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В ДНР сообщили о размещении ВСУ техники в населенных пунктах Донбасса
"Командование ВСУ активно задействует в зоне Операции объединенных сил (ООС) снайперские и диверсионные группы подразделений сил спецопераций из состава 8-го полка спецназначения. 6 июня мы фиксировали разведгруппу в районе населенного пункта Трехизбенка (под контролем Киева - ред.)", - заявил Филипоненко.
По его словам, несколько разведгрупп украинских силовиков переброшено и в район частично подконтрольного Киеву города Золотое, а также в район подконтрольного республике Голубовского. Филипоненко дополнил, что при этом для перевозки групп в очередной раз использовался автомобиль "ЗИЛ" белого цвета с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Не исключаем, что данные группы будут привлечены к диверсионным действиям, в том числе и против мирных граждан республики", - сказал офицер пресс-службы Народной милиции.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникСЦККВооруженные силы УкраиныДжо БайденВладимир ПутинООНСШАКиевВ мире
 
 
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