В ЛНР зафиксировали прибытие в Донбасс разведгрупп ВСУ
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР зафиксировали прибытие к линии соприкосновения в Донбассе разведгрупп ВСУ
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Несколько разведгрупп украинских силовиков прибыли к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты, напавшие на наблюдательный пункт ЛНР и убившие пятерых сотрудников Народной милиции, были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Командование ВСУ активно задействует в зоне Операции объединенных сил (ООС) снайперские и диверсионные группы подразделений сил спецопераций из состава 8-го полка спецназначения. 6 июня мы фиксировали разведгруппу в районе населенного пункта Трехизбенка (под контролем Киева - ред.)", - заявил Филипоненко.
По его словам, несколько разведгрупп украинских силовиков переброшено и в район частично подконтрольного Киеву города Золотое, а также в район подконтрольного республике Голубовского. Филипоненко дополнил, что при этом для перевозки групп в очередной раз использовался автомобиль "ЗИЛ" белого цвета с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Не исключаем, что данные группы будут привлечены к диверсионным действиям, в том числе и против мирных граждан республики", - сказал офицер пресс-службы Народной милиции.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.