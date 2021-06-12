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В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с февраля
В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с февраля - РИА Новости, 12.06.2021
В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с февраля
В России за сутки зарегистрировали 13 510 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T11:04
2021-06-12T11:04
2021-06-12T11:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 13 510 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб.Это максимум с 15 февраля, когда выявили 14 207 заболевших. Накануне сообщалось о 12 505 случаях. Темп прироста составил 0,26%.Умерли 399 человек, полностью выздоровели 9986 пациентов.Больше всего инфицированных в Москве — 6701 (5853, максимум с января), Подмосковье — 889 (837), Санкт-Петербурге — 867 (863), Нижегородской — 179 (177), Ростовской — 157 (158) областях и в Бурятии — 140 (130).Минимальный показатель отмечен на Чукотке — один заболевший. В Ненецком автономном округе их трое, а в Магаданской области пятеро.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 193 964 человека, из них 126 073 умерли, 4 792 169 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 174,5 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, оно уже приближается к 175,2 миллиона. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.
https://ria.ru/20210612/vaktsiny-1736494541.html
https://ria.ru/20210611/moskva-1736658712.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с февраля
11:04 12.06.2021 (обновлено: 11:44 12.06.2021)
В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 15 февраля