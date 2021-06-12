https://ria.ru/20210612/knigi-1736721349.html

Названы самые популярные среди иностранцев книги на русском языке

Названы самые популярные среди иностранцев книги на русском языке - РИА Новости, 12.06.2021

Названы самые популярные среди иностранцев книги на русском языке

Романы Виктора Пелевина и Гузель Яхиной, а также "Идиота" Федора Достоевского и "Войну и мир" Льва Толстого чаще всего читают за границей на русском языке,... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T08:26

2021-06-12T08:26

2021-06-12T08:26

культура

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гузель яхина

литрес

лев толстой (писатель)

борис акунин

федор достоевский

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Романы Виктора Пелевина и Гузель Яхиной, а также "Идиота" Федора Достоевского и "Войну и мир" Льва Толстого чаще всего читают за границей на русском языке, самым популярным современным писателем оказался Борис Акунин, среди классиков большой популярностью за границей пользуется Михаил Булгаков, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса ЛитРес.Ко Дню России, который отмечается 12 июня, сервис провел исследование, в котором были проанализированы книжные покупки в более чем 200 странах."Среди классики на первом месте - "Идиот" Федора Достоевского, далее — "Война и мир" Льва Толстого и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Самый популярный писатель наших дней — Борис Акунин, прошлого — Михаил Булгаков", - говорится в пресс-релизе.Отмечается, что сборник из 12 новелл Сергея Довлатова "Компромисс" и роман "Доктор Живаго" также вошли в пятерку лидеров."В топ-3 самых популярных художественных книг современных писателей у русскоязычных пользователей, которые живут за границей, вошли последний роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" в электронном и аудиоформате, исторический детектив Бориса Акунина "Просто Маса", рассказывающий о приключениях камердинера Эраста Фандорина — Сибаты Масахиро, и дебютная книга Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", - отметили в пресс-службе.Среди современных авторов пальма первенства принадлежит автору знаменитых исторических детективов— Борису Акунину. На втором месте — классик постмодерна Виктор Пелевин, третье место заняла автор остросюжетных историй Татьяна Устинова. Замыкают пятерку лидеров писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и создательница захватывающих детективов Александра Маринина, добавили в пресс-службе.Что касается классиков, здесь первое место у автора одного из самых загадочных романов XX века - Михаила Булгакова. Следом идут признанные мастера научной фантастики Аркадий и Борис Стругацкие, а также Сергей Довлатов. На четвертом месте - один из самых читаемых писателей в мире - Федор Достоевский, на пятом - отечественный автор Лев Толстой.В пресс-службе отметили, что наибольшее количество русскоязычных читателей и слушателей живет в Германии, чуть меньше — в США, на третьем месте — Белоруссия. Казахстан и Израиль заняли четвертое и пятое место. В топ-10 также вошли Великобритания, Польша, Латвия, Канада и Франция.

https://ria.ru/20210609/knigi-1736364379.html

https://ria.ru/20210401/kniga-1603746284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, книги, новости культуры, гузель яхина, литрес, лев толстой (писатель), борис акунин, федор достоевский, михаил булгаков