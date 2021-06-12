Названы самые популярные среди иностранцев книги на русском языке
Аналитики ЛитРес назвали самые популярные среди иностранцев книги на русском языке
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Романы Виктора Пелевина и Гузель Яхиной, а также "Идиота" Федора Достоевского и "Войну и мир" Льва Толстого чаще всего читают за границей на русском языке, самым популярным современным писателем оказался Борис Акунин, среди классиков большой популярностью за границей пользуется Михаил Булгаков, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса ЛитРес.
Ко Дню России, который отмечается 12 июня, сервис провел исследование, в котором были проанализированы книжные покупки в более чем 200 странах.
"Среди классики на первом месте - "Идиот" Федора Достоевского, далее — "Война и мир" Льва Толстого и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Самый популярный писатель наших дней — Борис Акунин, прошлого — Михаил Булгаков", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что сборник из 12 новелл Сергея Довлатова "Компромисс" и роман "Доктор Живаго" также вошли в пятерку лидеров.
"В топ-3 самых популярных художественных книг современных писателей у русскоязычных пользователей, которые живут за границей, вошли последний роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" в электронном и аудиоформате, исторический детектив Бориса Акунина "Просто Маса", рассказывающий о приключениях камердинера Эраста Фандорина — Сибаты Масахиро, и дебютная книга Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", - отметили в пресс-службе.
Среди современных авторов пальма первенства принадлежит автору знаменитых исторических детективов— Борису Акунину. На втором месте — классик постмодерна Виктор Пелевин, третье место заняла автор остросюжетных историй Татьяна Устинова. Замыкают пятерку лидеров писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и создательница захватывающих детективов Александра Маринина, добавили в пресс-службе.
Что касается классиков, здесь первое место у автора одного из самых загадочных романов XX века - Михаила Булгакова. Следом идут признанные мастера научной фантастики Аркадий и Борис Стругацкие, а также Сергей Довлатов. На четвертом месте - один из самых читаемых писателей в мире - Федор Достоевский, на пятом - отечественный автор Лев Толстой.
В пресс-службе отметили, что наибольшее количество русскоязычных читателей и слушателей живет в Германии, чуть меньше — в США, на третьем месте — Белоруссия. Казахстан и Израиль заняли четвертое и пятое место. В топ-10 также вошли Великобритания, Польша, Латвия, Канада и Франция.
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