В Москве начался крестный ход с мощами Александра Невского
В храме Христа Спасителя в Москве начался крестный ход с мощами святого Александра Невского
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского начался в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Молебен у частицы мощей перед его началом совершил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).
Крестный ход, приуроченный к 800-летию князя, пройдет по местам его жизни, повторяя путь принесения мощей в 1723 году из Владимира в Шлиссельбург. Всего таких маршрутов четыре. Ковчеги с частицами мощей для них будут взяты не из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петербурге, где хранится большая часть мощей Невского, а из храмов Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, в которых они постоянно пребывают.
Второй крестный ход стартует из Вознесенской Давидовой пустыни в Подмосковье и пройдет по городам Центрального федерального округа и Белоруссии. В Ростове-на-Дону начнется "Южный" крестный ход, который встретят города Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Наконец, "Восточный" крестный, который начнется в Екатеринбурге, достигнет Южно-Сахалинска.
Мощи пронесут по 86 городам России и Белоруссии, а общая протяженность четырех крестных ходов составит около 25 тысяч километров. Однако массовых крестных ходов с участием верующих во время принесения частиц мощей святого князя не планируется, а санитарные нормы во время поклонения должны будут соблюдаться.
В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где находятся до сих пор. Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий, а в епархиальных храмах и монастырях пройдут праздничные богослужения и крестные ходы.