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ЕГЭ в Москве не будут переносить из-за нерабочих дней
ЕГЭ в Москве не будут переносить из-за нерабочих дней - РИА Новости, 12.06.2021
ЕГЭ в Москве не будут переносить из-за нерабочих дней
Единый государственный экзамен пройдёт в Москве без переносов, несмотря на то, что с 15 по 19 июня объявлены нерабочие дни, а также усилены меры безопасности,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:45
2021-06-12T19:43
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
анастасия ракова
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен пройдёт в Москве без переносов, несмотря на то, что с 15 по 19 июня объявлены нерабочие дни, а также усилены меры безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что кампания по сдаче ЕГЭ в Москве продолжится, городские учреждения дополнительного образования приостановят деятельность"ЕГЭ в Москве пройдет по утвержденному расписанию, без переносов", - сообщили в Рособрнадзоре.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сергей собянин, москва, общество
ЕГЭ в Москве не будут переносить из-за нерабочих дней
17:45 12.06.2021 (обновлено: 19:43 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге
Преподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕГЭ в Москве не будут переносить, несмотря на объявленные нерабочими дни с 15 по 19 июня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен пройдёт в Москве без переносов, несмотря на то, что с 15 по 19 июня объявлены нерабочие дни, а также усилены меры безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что кампания по сдаче ЕГЭ в Москве продолжится, городские учреждения дополнительного образования приостановят деятельность
"ЕГЭ в Москве пройдет по утвержденному расписанию, без переносов", - сообщили в Рособрнадзоре.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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Когда будут известны результаты ЕГЭ 2021: график публикации результатов
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Анастасия РаковаФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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