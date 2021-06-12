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ЕГЭ в Москве не будут переносить из-за нерабочих дней
ЕГЭ в Москве не будут переносить из-за нерабочих дней - РИА Новости, 12.06.2021
ЕГЭ в Москве не будут переносить из-за нерабочих дней
Единый государственный экзамен пройдёт в Москве без переносов, несмотря на то, что с 15 по 19 июня объявлены нерабочие дни, а также усилены меры безопасности,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:45
2021-06-12T17:45
2021-06-12T19:43
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
анастасия ракова
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен пройдёт в Москве без переносов, несмотря на то, что с 15 по 19 июня объявлены нерабочие дни, а также усилены меры безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что кампания по сдаче ЕГЭ в Москве продолжится, городские учреждения дополнительного образования приостановят деятельность"ЕГЭ в Москве пройдет по утвержденному расписанию, без переносов", - сообщили в Рособрнадзоре.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.
https://ria.ru/20210610/rezultaty-1736539876.html
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сергей собянин, москва, общество
ЕГЭ в Москве не будут переносить из-за нерабочих дней
17:45 12.06.2021 (обновлено: 19:43 12.06.2021)
ЕГЭ в Москве не будут переносить, несмотря на объявленные нерабочими дни с 15 по 19 июня