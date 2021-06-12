https://ria.ru/20210612/dtp-1736742146.html

В ДТП в Новосибирской области пострадали шесть человек

В ДТП в Новосибирской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.06.2021

В ДТП в Новосибирской области пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в Новосибирской области при столкновении трех легковых машин на трассе, водителя выехавшего на встречную полосу автомобиля проверят на... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T12:43

2021-06-12T12:43

2021-06-12T12:43

гумвд

искитим

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 12 июн – РИА Новости. Шесть человек пострадали в Новосибирской области при столкновении трех легковых машин на трассе, водителя выехавшего на встречную полосу автомобиля проверят на опьянение, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону."Сегодня в 12.10 (08.10 мск) на 15 километре трассы К-13 водитель 1982 года рождения на автомобиле Nissan, двигаясь со стороны Завьялово в сторону Искитима, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и ВАЗ-2115, двигавшимися навстречу", - сообщили в главке МВД.В результате ДТП, по предварительной информации, в больницу для обследования были доставлены шесть человек – четверо взрослых и двое детей 2011 и 2018 годов рождения. Мужчина, женщина и двое детей – пассажиры ВАЗа, а также пассажир и водитель одного из Nissan.В главке пояснили, что точное количество пострадавших и их диагнозы уточняются.

https://ria.ru/20210612/dtp-1736739250.html

https://ria.ru/20210611/dtp-1736703664.html

искитим

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, искитим, новосибирская область, происшествия