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В ДТП в Новосибирской области пострадали шесть человек
В ДТП в Новосибирской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.06.2021
В ДТП в Новосибирской области пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в Новосибирской области при столкновении трех легковых машин на трассе, водителя выехавшего на встречную полосу автомобиля проверят на... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T12:43
2021-06-12T12:43
гумвд
искитим
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 12 июн – РИА Новости. Шесть человек пострадали в Новосибирской области при столкновении трех легковых машин на трассе, водителя выехавшего на встречную полосу автомобиля проверят на опьянение, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону."Сегодня в 12.10 (08.10 мск) на 15 километре трассы К-13 водитель 1982 года рождения на автомобиле Nissan, двигаясь со стороны Завьялово в сторону Искитима, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и ВАЗ-2115, двигавшимися навстречу", - сообщили в главке МВД.В результате ДТП, по предварительной информации, в больницу для обследования были доставлены шесть человек – четверо взрослых и двое детей 2011 и 2018 годов рождения. Мужчина, женщина и двое детей – пассажиры ВАЗа, а также пассажир и водитель одного из Nissan.В главке пояснили, что точное количество пострадавших и их диагнозы уточняются.
https://ria.ru/20210612/dtp-1736739250.html
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гумвд, искитим, новосибирская область, происшествия
В ДТП в Новосибирской области пострадали шесть человек
12:43 12.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Шесть человек пострадали в Новосибирской области при столкновении трех легковых машин на трассе

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 12 июн – РИА Новости. Шесть человек пострадали в Новосибирской области при столкновении трех легковых машин на трассе, водителя выехавшего на встречную полосу автомобиля проверят на опьянение, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону.
"Сегодня в 12.10 (08.10 мск) на 15 километре трассы К-13 водитель 1982 года рождения на автомобиле Nissan, двигаясь со стороны Завьялово в сторону Искитима, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и ВАЗ-2115, двигавшимися навстречу", - сообщили в главке МВД.
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В результате ДТП, по предварительной информации, в больницу для обследования были доставлены шесть человек – четверо взрослых и двое детей 2011 и 2018 годов рождения. Мужчина, женщина и двое детей – пассажиры ВАЗа, а также пассажир и водитель одного из Nissan.
"Водитель, который допустил выезд на полосу встречного движения, находился с внешними признаками алкогольного опьянения. С ним работают следователи и сотрудники ГИБДД, будет проведено медосвидетельствование. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщил представитель ГУМВД.
В главке пояснили, что точное количество пострадавших и их диагнозы уточняются.
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