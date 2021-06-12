В ДТП в Новосибирской области пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в Новосибирской области при столкновении трех легковых машин на трассе
НОВОСИБИРСК, 12 июн – РИА Новости. Шесть человек пострадали в Новосибирской области при столкновении трех легковых машин на трассе, водителя выехавшего на встречную полосу автомобиля проверят на опьянение, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону.
"Сегодня в 12.10 (08.10 мск) на 15 километре трассы К-13 водитель 1982 года рождения на автомобиле Nissan, двигаясь со стороны Завьялово в сторону Искитима, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и ВАЗ-2115, двигавшимися навстречу", - сообщили в главке МВД.
В результате ДТП, по предварительной информации, в больницу для обследования были доставлены шесть человек – четверо взрослых и двое детей 2011 и 2018 годов рождения. Мужчина, женщина и двое детей – пассажиры ВАЗа, а также пассажир и водитель одного из Nissan.
"Водитель, который допустил выезд на полосу встречного движения, находился с внешними признаками алкогольного опьянения. С ним работают следователи и сотрудники ГИБДД, будет проведено медосвидетельствование. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщил представитель ГУМВД.
В главке пояснили, что точное количество пострадавших и их диагнозы уточняются.
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