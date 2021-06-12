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Глава парламента ЛНР прокомментировал ситуацию с нападением диверсантов
Глава парламента ЛНР прокомментировал ситуацию с нападением диверсантов - РИА Новости, 12.06.2021
Глава парламента ЛНР прокомментировал ситуацию с нападением диверсантов
Председатель парламента самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко считает нападение на ополченцев с пятью погибшими попыткой Киева... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:08
2021-06-12T13:08
леонид пасечник
денис мирошниченко
луганская народная республика
донецкая народная республика
джо байден
владимир путин
оон
украина
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Председатель парламента самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко считает нападение на ополченцев с пятью погибшими попыткой Киева обострить ситуацию и обратить на себя внимание Запада.В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты, напавшие на наблюдательный пункт ЛНР и убившие пятерых сотрудников Народной милиции, были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена."То, что вчера произошло – очередная попытка Киева в преддверии встречи мировых лидеров обострить ситуацию и обратить на себя внимание, поскольку Украина становится сейчас не интересна для их западных партнеров", - заявил Мирошниченко РИА Новости.Он назвал убийство сотрудников Народной милиции ЛНР трагедией. "Это беда. Это наши ребята, это наши жизни. К сожалению, мы должны и это пережить и двигаться дальше. А то, что Украина – это политический труп, который со временем будет просто разлагаться – это понятно, и смена настроения их кураторов, которые сидят в Вашингтоне, этому подтверждение", - подчеркнул Мирошниченко.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/lnr-1736686458.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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леонид пасечник, денис мирошниченко, луганская народная республика, донецкая народная республика, джо байден, владимир путин, оон, украина, в мире
Глава парламента ЛНР прокомментировал ситуацию с нападением диверсантов
13:08 12.06.2021
 
© Фото : Народный Совет Луганской Народной РеспубликиГлава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко
Глава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Фото : Народный Совет Луганской Народной Республики

Глава парламента ЛНР назвал нападение диверсантов попыткой Киева обратить на себя внимание

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Председатель парламента самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко считает нападение на ополченцев с пятью погибшими попыткой Киева обострить ситуацию и обратить на себя внимание Запада.
В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты, напавшие на наблюдательный пункт ЛНР и убившие пятерых сотрудников Народной милиции, были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
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"То, что вчера произошло – очередная попытка Киева в преддверии встречи мировых лидеров обострить ситуацию и обратить на себя внимание, поскольку Украина становится сейчас не интересна для их западных партнеров", - заявил Мирошниченко РИА Новости.
Он назвал убийство сотрудников Народной милиции ЛНР трагедией. "Это беда. Это наши ребята, это наши жизни. К сожалению, мы должны и это пережить и двигаться дальше. А то, что Украина – это политический труп, который со временем будет просто разлагаться – это понятно, и смена настроения их кураторов, которые сидят в Вашингтоне, этому подтверждение", - подчеркнул Мирошниченко.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Леонид ПасечникДенис МирошниченкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДжо БайденВладимир ПутинООНУкраинаВ мире
 
 
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