Глава парламента ЛНР прокомментировал ситуацию с нападением диверсантов
© Фото : Народный Совет Луганской Народной РеспубликиГлава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко
© Фото : Народный Совет Луганской Народной Республики
Глава парламента ЛНР назвал нападение диверсантов попыткой Киева обратить на себя внимание
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Председатель парламента самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко считает нападение на ополченцев с пятью погибшими попыткой Киева обострить ситуацию и обратить на себя внимание Запада.
В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты, напавшие на наблюдательный пункт ЛНР и убившие пятерых сотрудников Народной милиции, были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"То, что вчера произошло – очередная попытка Киева в преддверии встречи мировых лидеров обострить ситуацию и обратить на себя внимание, поскольку Украина становится сейчас не интересна для их западных партнеров", - заявил Мирошниченко РИА Новости.
Он назвал убийство сотрудников Народной милиции ЛНР трагедией. "Это беда. Это наши ребята, это наши жизни. К сожалению, мы должны и это пережить и двигаться дальше. А то, что Украина – это политический труп, который со временем будет просто разлагаться – это понятно, и смена настроения их кураторов, которые сидят в Вашингтоне, этому подтверждение", - подчеркнул Мирошниченко.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.