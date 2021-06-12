https://ria.ru/20210612/belgiya-1736781283.html
В РПЦ назвали постер сборной Бельгии перед матчем с Россией "мерзостью"
В РПЦ назвали постер сборной Бельгии перед матчем с Россией "мерзостью" - РИА Новости, 12.06.2021
В РПЦ назвали постер сборной Бельгии перед матчем с Россией "мерзостью"
Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) прокомментировал постер сборной Бельгии по футболу, где игроки... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T18:43
2021-06-12T18:43
2021-06-12T19:55
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) прокомментировал постер сборной Бельгии по футболу, где игроки изображены в образе дьяволов."Какая мерзость", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее в преддверии матча с россиянами в рамках Евро-2020 в официальных аккаунтах бельгийской команды появился фанатский постер, на котором футболисты предстали в образе "красных дьяволов" (неофициальное прозвище национальной сборной. — Прим. ред.) с трезубцами в руках. Они изображены под землей и якобы хотят выбраться на поверхность около храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге, где пройдет игра.Матч Россия — Бельгия станет первым для обеих команд на групповом этапе чемпионата Европы. Встреча начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени.
https://euro2020.ria.ru/20210611/futbol-1736673692.html
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россия, сборная россии по футболу, московская патриархия, бельгия, европа, футбол