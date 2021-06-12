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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210612/belgiya-1736781283.html
В РПЦ назвали постер сборной Бельгии перед матчем с Россией "мерзостью"
В РПЦ назвали постер сборной Бельгии перед матчем с Россией "мерзостью" - РИА Новости, 12.06.2021
В РПЦ назвали постер сборной Бельгии перед матчем с Россией "мерзостью"
Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) прокомментировал постер сборной Бельгии по футболу, где игроки... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T18:43
2021-06-12T19:55
религия и мировоззрение
россия
сборная россии по футболу
московская патриархия
бельгия
европа
футбол
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) прокомментировал постер сборной Бельгии по футболу, где игроки изображены в образе дьяволов."Какая мерзость", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее в преддверии матча с россиянами в рамках Евро-2020 в официальных аккаунтах бельгийской команды появился фанатский постер, на котором футболисты предстали в образе "красных дьяволов" (неофициальное прозвище национальной сборной. — Прим. ред.) с трезубцами в руках. Они изображены под землей и якобы хотят выбраться на поверхность около храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге, где пройдет игра.Матч Россия — Бельгия станет первым для обеих команд на групповом этапе чемпионата Европы. Встреча начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени.
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россия, сборная россии по футболу, московская патриархия, бельгия, европа, футбол

В РПЦ назвали постер сборной Бельгии перед матчем с Россией "мерзостью"

18:43 12.06.2021 (обновлено: 19:55 12.06.2021)
 
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Вид на Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) прокомментировал постер сборной Бельгии по футболу, где игроки изображены в образе дьяволов.
"Какая мерзость", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в преддверии матча с россиянами в рамках Евро-2020 в официальных аккаунтах бельгийской команды появился фанатский постер, на котором футболисты предстали в образе "красных дьяволов" (неофициальное прозвище национальной сборной. — Прим. ред.) с трезубцами в руках. Они изображены под землей и якобы хотят выбраться на поверхность около храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге, где пройдет игра.
Матч РоссияБельгия станет первым для обеих команд на групповом этапе чемпионата Европы. Встреча начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени.
Игрок сборной Бельгии Дивок Ориджи забивает гол в ворота сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2014 между сборными командами Бельгии и России. - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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