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Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя
Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя - РИА Новости, 12.06.2021
Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя
Находящиеся в Британском музе скульптуры Парфенона непременно вернутся домой в Грецию, считает известный греческий учёный Манолис Коррес, хранитель афинского... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T08:38
2021-06-12T08:38
манолис коррес
борис джонсон
британский музей
великобритания
греция
афины
в мире
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АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Находящиеся в Британском музе скульптуры Парфенона непременно вернутся домой в Грецию, считает известный греческий учёный Манолис Коррес, хранитель афинского Акрополя и руководитель реставрационных работ."Да, есть достаточно оптимизма. У меня достаточно оптимизма", - сказал академик иностранным журналистам, отвечая на вопрос о перспективах возвращения скульптур, незаконно вывезенных в начале XIX века в Британию британским посланником в Константинополе лордом Элгином.В то же время Коррес отметил, что он не занимается вопросом возвращения скульптур, его задача - сохранить то, что находится в Акрополе.Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства, однако Британский музей утверждает, что Элгин имел разрешение - фирман визиря на их вывоз. Греческие ученые заявляли, что не было никаких разрешений на вывоз скульптур - лорду было позволено лишь сделать рисунки мрамора. В феврале 2019 года в музее Акрополя турецкие ученые Зейнеп Айген и Орхан Сакин представили итоги своих многолетних исследований, согласно которым, в турецких архивах нет документов, подтверждающих разрешение Элгину вывезти скульптуры Парфенона из Афин, и это доказывает незаконность действий лорда.Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей.Министр культуры Греции Лина Мендони ранее заявила, что министерство готово предоставить премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и британцам доказательства незаконности нахождения в Британском музее скульптур Парфенона.
https://ria.ru/20210612/parfenon-1736720823.html
https://ria.ru/20201115/gretsiya-1584457467.html
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манолис коррес, борис джонсон, британский музей, великобритания, греция, афины, в мире
Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя
08:38 12.06.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкПарфенон - памятник античной архитектуры, древнегреческий храм, расположенный на афинском Акрополе
Парфенон - памятник античной архитектуры, древнегреческий храм, расположенный на афинском Акрополе - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Находящиеся в Британии скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, считает хранитель Акрополя

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Находящиеся в Британском музе скульптуры Парфенона непременно вернутся домой в Грецию, считает известный греческий учёный Манолис Коррес, хранитель афинского Акрополя и руководитель реставрационных работ.
"Да, есть достаточно оптимизма. У меня достаточно оптимизма", - сказал академик иностранным журналистам, отвечая на вопрос о перспективах возвращения скульптур, незаконно вывезенных в начале XIX века в Британию британским посланником в Константинополе лордом Элгином.
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В то же время Коррес отметил, что он не занимается вопросом возвращения скульптур, его задача - сохранить то, что находится в Акрополе.
"Для меня большая проблема - сохранить то, что здесь, в Акрополе. Потому что это как в госпитале. В госпитале вы заботитесь о пациентах, не о людях за пределами госпиталя. Для меня пациенты - это мои камни. Скульптуры - это вне моего госпиталя, для меня не они приоритет", - сказал Коррес.
Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства, однако Британский музей утверждает, что Элгин имел разрешение - фирман визиря на их вывоз. Греческие ученые заявляли, что не было никаких разрешений на вывоз скульптур - лорду было позволено лишь сделать рисунки мрамора. В феврале 2019 года в музее Акрополя турецкие ученые Зейнеп Айген и Орхан Сакин представили итоги своих многолетних исследований, согласно которым, в турецких архивах нет документов, подтверждающих разрешение Элгину вывезти скульптуры Парфенона из Афин, и это доказывает незаконность действий лорда.
Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей.
Министр культуры Греции Лина Мендони ранее заявила, что министерство готово предоставить премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и британцам доказательства незаконности нахождения в Британском музее скульптур Парфенона.
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Манолис КорресБорис ДжонсонБританский музейВеликобританияГрецияАфиныВ мире
 
 
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