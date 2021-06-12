https://ria.ru/20210612/akropol-1736722225.html

Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя

Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя - РИА Новости, 12.06.2021

Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя

Находящиеся в Британском музе скульптуры Парфенона непременно вернутся домой в Грецию, считает известный греческий учёный Манолис Коррес, хранитель афинского... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T08:38

2021-06-12T08:38

2021-06-12T08:38

манолис коррес

борис джонсон

британский музей

великобритания

греция

афины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731981745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb0dee2e952fcf2bfe5f4e9dae215802.jpg

АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Находящиеся в Британском музе скульптуры Парфенона непременно вернутся домой в Грецию, считает известный греческий учёный Манолис Коррес, хранитель афинского Акрополя и руководитель реставрационных работ."Да, есть достаточно оптимизма. У меня достаточно оптимизма", - сказал академик иностранным журналистам, отвечая на вопрос о перспективах возвращения скульптур, незаконно вывезенных в начале XIX века в Британию британским посланником в Константинополе лордом Элгином.В то же время Коррес отметил, что он не занимается вопросом возвращения скульптур, его задача - сохранить то, что находится в Акрополе.Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства, однако Британский музей утверждает, что Элгин имел разрешение - фирман визиря на их вывоз. Греческие ученые заявляли, что не было никаких разрешений на вывоз скульптур - лорду было позволено лишь сделать рисунки мрамора. В феврале 2019 года в музее Акрополя турецкие ученые Зейнеп Айген и Орхан Сакин представили итоги своих многолетних исследований, согласно которым, в турецких архивах нет документов, подтверждающих разрешение Элгину вывезти скульптуры Парфенона из Афин, и это доказывает незаконность действий лорда.Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей.Министр культуры Греции Лина Мендони ранее заявила, что министерство готово предоставить премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и британцам доказательства незаконности нахождения в Британском музее скульптур Парфенона.

https://ria.ru/20210612/parfenon-1736720823.html

https://ria.ru/20201115/gretsiya-1584457467.html

великобритания

греция

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

манолис коррес, борис джонсон, британский музей, великобритания, греция, афины, в мире