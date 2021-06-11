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Абрамченко поручила стабилизировать цены на удобрения
Абрамченко поручила стабилизировать цены на удобрения - РИА Новости, 11.06.2021
Абрамченко поручила стабилизировать цены на удобрения
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу представить предложения для стабилизации цен на минеральные удобрения в России,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:35
2021-06-11T11:35
россия
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу представить предложения для стабилизации цен на минеральные удобрения в России, сообщили журналистам в пресс-службе заместителя председателя правительства.Вице-премьер провела совещание по развитию сельского хозяйства на ближайшие годы. В совещании приняли участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и министр экономического развития Максим Решетников."В ходе совещания обсуждалась текущая ситуация в сельском хозяйстве. По поручению вице-премьера Минэкономразвития совместно с Минсельхозом России должны представить предложения в правительство, направленные на стабилизацию цен на минеральные удобрения", - сообщили в пресс-службе Абрамченко.Соответствующие меры должны стабилизировать ситуацию и обеспечить аграриев доступными минеральными удобрениями к озимому и яровому севу. "Снижение применения минеральных удобрений напрямую скажется на урожайности сельхозкультур, негативно отразится на будущих урожаях", - указали в пресс-службе.
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россия, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Абрамченко поручила стабилизировать цены на удобрения
11:35 11.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Вице-премьер РФ Абрамченко поручила подготовить предложения по стабилизации цен на удобрения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу представить предложения для стабилизации цен на минеральные удобрения в России, сообщили журналистам в пресс-службе заместителя председателя правительства.
Вице-премьер провела совещание по развитию сельского хозяйства на ближайшие годы. В совещании приняли участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и министр экономического развития Максим Решетников.
Президент РФ Владимир Путин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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Дефицита удобрений в России не будет, заверил глава Минсельхоза
"В ходе совещания обсуждалась текущая ситуация в сельском хозяйстве. По поручению вице-премьера Минэкономразвития совместно с Минсельхозом России должны представить предложения в правительство, направленные на стабилизацию цен на минеральные удобрения", - сообщили в пресс-службе Абрамченко.
Соответствующие меры должны стабилизировать ситуацию и обеспечить аграриев доступными минеральными удобрениями к озимому и яровому севу. "Снижение применения минеральных удобрений напрямую скажется на урожайности сельхозкультур, негативно отразится на будущих урожаях", - указали в пресс-службе.
 
РоссияВиктория АбрамченкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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