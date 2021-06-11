https://ria.ru/20210611/udobreniya-1736589768.html

Абрамченко поручила стабилизировать цены на удобрения

Абрамченко поручила стабилизировать цены на удобрения - РИА Новости, 11.06.2021

Абрамченко поручила стабилизировать цены на удобрения

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу представить предложения для стабилизации цен на минеральные удобрения в России,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:35

2021-06-11T11:35

2021-06-11T11:35

россия

виктория абрамченко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу представить предложения для стабилизации цен на минеральные удобрения в России, сообщили журналистам в пресс-службе заместителя председателя правительства.Вице-премьер провела совещание по развитию сельского хозяйства на ближайшие годы. В совещании приняли участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и министр экономического развития Максим Решетников."В ходе совещания обсуждалась текущая ситуация в сельском хозяйстве. По поручению вице-премьера Минэкономразвития совместно с Минсельхозом России должны представить предложения в правительство, направленные на стабилизацию цен на минеральные удобрения", - сообщили в пресс-службе Абрамченко.Соответствующие меры должны стабилизировать ситуацию и обеспечить аграриев доступными минеральными удобрениями к озимому и яровому севу. "Снижение применения минеральных удобрений напрямую скажется на урожайности сельхозкультур, негативно отразится на будущих урожаях", - указали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210405/udobreniya-1604282679.html

россия

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россия, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика