https://ria.ru/20210611/todorenko-1736595100.html

Тодоренко понадеялась вернуться в жюри шоу "Маска"

Тодоренко понадеялась вернуться в жюри шоу "Маска" - РИА Новости, 11.06.2021

Тодоренко понадеялась вернуться в жюри шоу "Маска"

Регина Тодоренко призналась, что надеется вернуться в жюри шоу "Маска", сообщает "СтарХит". РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:11

2021-06-11T12:11

2021-06-11T12:12

шоубиз

влад топалов

регина тодоренко

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Регина Тодоренко призналась, что надеется вернуться в жюри шоу "Маска", сообщает "СтарХит".Первый сезон музыкального шоу "Маска" вышел на НТВ в марте 2020 года. Победителем стал Анатолий Цой, выступавший в маске Льва. Второй выпуск передачи стартовал в феврале 2021. Первое место занял Jony (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли), который скрывался на протяжении всего шоу под маской Крокодила.Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. У пары есть сын Михаил. В мае 2021 стало известно, что исполнителя госпитализировали. Диагноз ни Топалов, ни его супруга не раскрывают. Однако Тодоренко все же рассказала, как проблемы ее мужа со здоровьем повлияли на их отношения и раскрыла подробности операции, проведенной вокалисту.

https://ria.ru/20210517/todorenko-1732605941.html

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влад топалов, регина тодоренко, нтв (телеканал)