Тодоренко понадеялась вернуться в жюри шоу "Маска"
12:11 11.06.2021 (обновлено: 12:12 11.06.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии "Женщина года - 2019" по версии журнала Glamour
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Регина Тодоренко призналась, что надеется вернуться в жюри шоу "Маска", сообщает "СтарХит".
"Пока не знаю, что с третьим сезоном "Маски". Надеюсь, меня снова позовут. Это уникальный проект, один из лучших на телевидении", — говорит ведущая.
Первый сезон музыкального шоу "Маска" вышел на НТВ в марте 2020 года. Победителем стал Анатолий Цой, выступавший в маске Льва. Второй выпуск передачи стартовал в феврале 2021. Первое место занял Jony (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли), который скрывался на протяжении всего шоу под маской Крокодила.
Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. У пары есть сын Михаил. В мае 2021 стало известно, что исполнителя госпитализировали. Диагноз ни Топалов, ни его супруга не раскрывают. Однако Тодоренко все же рассказала, как проблемы ее мужа со здоровьем повлияли на их отношения и раскрыла подробности операции, проведенной вокалисту.