Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210611/todorenko-1736595100.html
Тодоренко понадеялась вернуться в жюри шоу "Маска"
Тодоренко понадеялась вернуться в жюри шоу "Маска" - РИА Новости, 11.06.2021
Тодоренко понадеялась вернуться в жюри шоу "Маска"
Регина Тодоренко призналась, что надеется вернуться в жюри шоу "Маска", сообщает "СтарХит". РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:11
2021-06-11T12:12
шоубиз
влад топалов
регина тодоренко
нтв (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570576140_0:0:2131:1199_1920x0_80_0_0_9f19597d49b8746bf9233c7c5551cc6b.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Регина Тодоренко призналась, что надеется вернуться в жюри шоу "Маска", сообщает "СтарХит".Первый сезон музыкального шоу "Маска" вышел на НТВ в марте 2020 года. Победителем стал Анатолий Цой, выступавший в маске Льва. Второй выпуск передачи стартовал в феврале 2021. Первое место занял Jony (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли), который скрывался на протяжении всего шоу под маской Крокодила.Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. У пары есть сын Михаил. В мае 2021 стало известно, что исполнителя госпитализировали. Диагноз ни Топалов, ни его супруга не раскрывают. Однако Тодоренко все же рассказала, как проблемы ее мужа со здоровьем повлияли на их отношения и раскрыла подробности операции, проведенной вокалисту.
https://ria.ru/20210517/todorenko-1732605941.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570576140_0:0:1893:1420_1920x0_80_0_0_96924561f7f5a51c12c4ea4f7153fb3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
влад топалов, регина тодоренко, нтв (телеканал)

Тодоренко понадеялась вернуться в жюри шоу "Маска"

12:11 11.06.2021 (обновлено: 12:12 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии "Женщина года - 2019" по версии журнала Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Регина Тодоренко призналась, что надеется вернуться в жюри шоу "Маска", сообщает "СтарХит".
"Пока не знаю, что с третьим сезоном "Маски". Надеюсь, меня снова позовут. Это уникальный проект, один из лучших на телевидении", — говорит ведущая.
Первый сезон музыкального шоу "Маска" вышел на НТВ в марте 2020 года. Победителем стал Анатолий Цой, выступавший в маске Льва. Второй выпуск передачи стартовал в феврале 2021. Первое место занял Jony (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли), который скрывался на протяжении всего шоу под маской Крокодила.
Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. У пары есть сын Михаил. В мае 2021 стало известно, что исполнителя госпитализировали. Диагноз ни Топалов, ни его супруга не раскрывают. Однако Тодоренко все же рассказала, как проблемы ее мужа со здоровьем повлияли на их отношения и раскрыла подробности операции, проведенной вокалисту.
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации Женщина года 2019 - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 12:24Шоубиз
Регина Тодоренко рассказала, как вернулась в форму после родов
 
ШоубизВлад ТопаловРегина ТодоренкоНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Белом доме не считают встречу Путина и Байдена перезапуском отношений
17:37Президент Швейцарии намерен встретиться с Путиным в Женеве
17:36В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
17:27Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
Лента новостейМолния