https://ria.ru/20210611/temperatura-1736559905.html

Врач развеяла популярное заблуждение о температуре тела

Врач развеяла популярное заблуждение о температуре тела - РИА Новости, 11.06.2021

Врач развеяла популярное заблуждение о температуре тела

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, Анна Колесникова рассказала "Пятому каналу", какую температуру тела следует считать нормальной. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T05:04

2021-06-11T05:04

2021-06-11T09:54

анна колесникова

россия

температура

здоровье

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, Анна Колесникова рассказала "Пятому каналу", какую температуру тела следует считать нормальной.По ее словам, границы температурной нормы давно расширились.Медик отметила, что температура тела может повышаться после еды, физических и эмоциональных нагрузок, летом, во второй половине дня.Колесникова заключила, что для измерения температуры подходит подмышечная впадина, рот, лоб, наружный слуховой проход, а также ректальные приемы.

https://ria.ru/20210524/pokhudenie-1733576165.html

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2021

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анна колесникова, россия, температура, здоровье, общество