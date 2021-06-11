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Врач развеяла популярное заблуждение о температуре тела
Врач развеяла популярное заблуждение о температуре тела - РИА Новости, 11.06.2021
Врач развеяла популярное заблуждение о температуре тела
Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, Анна Колесникова рассказала "Пятому каналу", какую температуру тела следует считать нормальной. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T05:04
2021-06-11T09:54
анна колесникова
россия
температура
здоровье
общество
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, Анна Колесникова рассказала "Пятому каналу", какую температуру тела следует считать нормальной.По ее словам, границы температурной нормы давно расширились.Медик отметила, что температура тела может повышаться после еды, физических и эмоциональных нагрузок, летом, во второй половине дня.Колесникова заключила, что для измерения температуры подходит подмышечная впадина, рот, лоб, наружный слуховой проход, а также ректальные приемы.
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анна колесникова, россия, температура, здоровье, общество
Врач развеяла популярное заблуждение о температуре тела
05:04 11.06.2021 (обновлено: 09:54 11.06.2021)
 
© Depositphotos / iLiApodo1988Градусник в руке
Градусник в руке - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Depositphotos / iLiApodo1988

Врач Анна Колесникова: температуру 37,5 градуса следует считать нормальной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, Анна Колесникова рассказала "Пятому каналу", какую температуру тела следует считать нормальной.
По ее словам, границы температурной нормы давно расширились.
"Нормальная температура тела человека в норме — это диапазон значений от 35,5 градуса до 37,5 градуса по Цельсию", — высказалась Колесникова
Медик отметила, что температура тела может повышаться после еды, физических и эмоциональных нагрузок, летом, во второй половине дня.
"Нужно понимать, что температура в течение дня можно изменяться до 0,6 градуса с минимальными значениями во сне и рано утром. Пик отмечается в 16 и 18 часов", — пояснила врач.
Колесникова заключила, что для измерения температуры подходит подмышечная впадина, рот, лоб, наружный слуховой проход, а также ректальные приемы.
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Анна КолесниковаРоссиятемператураЗдоровьеОбщество
 
 
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