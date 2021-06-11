https://ria.ru/20210611/temperatura-1736559905.html
Врач развеяла популярное заблуждение о температуре тела
Врач развеяла популярное заблуждение о температуре тела - РИА Новости, 11.06.2021
Врач развеяла популярное заблуждение о температуре тела
Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, Анна Колесникова рассказала "Пятому каналу", какую температуру тела следует считать нормальной. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T05:04
2021-06-11T05:04
2021-06-11T09:54
анна колесникова
россия
температура
здоровье
общество
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, Анна Колесникова рассказала "Пятому каналу", какую температуру тела следует считать нормальной.По ее словам, границы температурной нормы давно расширились.Медик отметила, что температура тела может повышаться после еды, физических и эмоциональных нагрузок, летом, во второй половине дня.Колесникова заключила, что для измерения температуры подходит подмышечная впадина, рот, лоб, наружный слуховой проход, а также ректальные приемы.
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анна колесникова, россия, температура, здоровье, общество
Врач развеяла популярное заблуждение о температуре тела
05:04 11.06.2021 (обновлено: 09:54 11.06.2021)
Врач Анна Колесникова: температуру 37,5 градуса следует считать нормальной