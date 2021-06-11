https://ria.ru/20210611/sud-1736670354.html

Украинский политик выпил водки и сорвал суд

Украинский политик выпил водки и сорвал суд - РИА Новости, 11.06.2021

Украинский политик выпил водки и сорвал суд

На Украине суд по делу бывшего депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова перенесли из-за состояния обвиняемого, следует из видеозаписи, опубликованной на... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:54

2021-06-11T17:54

2021-06-11T18:51

ситуация на украине

верховная рада украины

украина

алкоголь

в мире

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. На Украине суд по делу бывшего депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова перенесли из-за состояния обвиняемого, следует из видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда страны.Политик опоздал на заседание и, как отметил судья, вошел в зал "нетвердой походкой". В ответ на это Крючков признался, что накануне "был на дне рождения" и употреблял алкогольные напитки, в том числе водку.Судья посетовал на то, что не имеет возможности привлечь экс-депутата к ответственности за неуважение, и перенес заседание на 12 июля."Я уже переживаю, <…> вы нормально будете?" — поинтересовался судья.Главу правления компании "Энергосеть" и бывшего депутата Рады Дмитрия Крючкова подозревают в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 миллионов гривен (около 12,9 миллиона долларов).

https://ria.ru/20210514/draka-1732237302.html

https://rsport.ria.ru/20210420/futbol-1729136000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, верховная рада украины, украина, алкоголь, в мире