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Болгар возмутила статья о Путине и "российских ракетах"
Болгар возмутила статья о Путине и "российских ракетах" - РИА Новости, 11.06.2021
Болгар возмутила статья о Путине и "российских ракетах"
Читатели болгарского издания "Факти" возмутились из-за статьи, в которой говорится о том, что Владимир Путин якобы угрожает Украине. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:18
2021-06-11T15:39
россия
ситуация на украине
нато
владимир путин
болгария
украина
безопасность
в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" возмутились из-за статьи, в которой говорится о том, что Владимир Путин якобы угрожает Украине.На днях российский лидер рассуждал в интервью о "красных линиях" для России и отметил, что, если Украина вступит в НАТО, подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до Москвы сократится до семи-десяти минут.Болгарский портал опубликовал по этому поводу статью под заголовком "Путин угрожает Украине: наши ракеты быстро до вас долетят". Пользователи раскритиковали авторов материала за несоответствие заголовка словам российского президента."Что-то с заголовком не так", — написал один из них."Только что-то в статье нигде не сказано, что Путин угрожает Украине ракетами, скорее наоборот. &lt;…&gt; Автор этой статьи нагло манипулирует читателями", — возмутился другой."А как заголовок связан с тем, что сказал Путин?" — поинтересовались в комментариях."Поливать кого-то грязью, не зная даже, в чем дело! Кошмар! Вы похожи на сборище старых сплетниц", — заметил читатель."Не "Факти", а "Фейки". Путин никогда такого не говорил", — добавил другой."Хотят выставить инициатором Путина", — резюмировали в комментариях.Украина отказалась от внеблокового статуса в декабре 2014 года, а затем закрепила в конституции курс на вступление в ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для присоединения к блоку Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на что уйдет много времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html
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россия, ситуация на украине, нато, владимир путин, болгария, украина, безопасность, в мире

Болгар возмутила статья о Путине и "российских ракетах"

15:18 11.06.2021 (обновлено: 15:39 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" возмутились из-за статьи, в которой говорится о том, что Владимир Путин якобы угрожает Украине.
На днях российский лидер рассуждал в интервью о "красных линиях" для России и отметил, что, если Украина вступит в НАТО, подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до Москвы сократится до семи-десяти минут.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телеканала Россия 1 Павла Зарубина. 09 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 12:38
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
Болгарский портал опубликовал по этому поводу статью под заголовком "Путин угрожает Украине: наши ракеты быстро до вас долетят". Пользователи раскритиковали авторов материала за несоответствие заголовка словам российского президента.
"Что-то с заголовком не так", — написал один из них.
"Только что-то в статье нигде не сказано, что Путин угрожает Украине ракетами, скорее наоборот. <…> Автор этой статьи нагло манипулирует читателями", — возмутился другой.
"А как заголовок связан с тем, что сказал Путин?" — поинтересовались в комментариях.
"Поливать кого-то грязью, не зная даже, в чем дело! Кошмар! Вы похожи на сборище старых сплетниц", — заметил читатель.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 15:41
В Киеве оценили слова Путина о ракетах после вступления Украины в НАТО
"Не "Факти", а "Фейки". Путин никогда такого не говорил", — добавил другой.
"Хотят выставить инициатором Путина", — резюмировали в комментариях.
Украина отказалась от внеблокового статуса в декабре 2014 года, а затем закрепила в конституции курс на вступление в ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для присоединения к блоку Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на что уйдет много времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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17 апреля 2018, 14:39Инфографика
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