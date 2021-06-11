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Болгар возмутила статья о Путине и "российских ракетах"
Болгар возмутила статья о Путине и "российских ракетах" - РИА Новости, 11.06.2021
Болгар возмутила статья о Путине и "российских ракетах"
Читатели болгарского издания "Факти" возмутились из-за статьи, в которой говорится о том, что Владимир Путин якобы угрожает Украине. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:18
2021-06-11T15:18
2021-06-11T15:39
россия
ситуация на украине
нато
владимир путин
болгария
украина
безопасность
в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" возмутились из-за статьи, в которой говорится о том, что Владимир Путин якобы угрожает Украине.На днях российский лидер рассуждал в интервью о "красных линиях" для России и отметил, что, если Украина вступит в НАТО, подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до Москвы сократится до семи-десяти минут.Болгарский портал опубликовал по этому поводу статью под заголовком "Путин угрожает Украине: наши ракеты быстро до вас долетят". Пользователи раскритиковали авторов материала за несоответствие заголовка словам российского президента."Что-то с заголовком не так", — написал один из них."Только что-то в статье нигде не сказано, что Путин угрожает Украине ракетами, скорее наоборот. <…> Автор этой статьи нагло манипулирует читателями", — возмутился другой."А как заголовок связан с тем, что сказал Путин?" — поинтересовались в комментариях."Поливать кого-то грязью, не зная даже, в чем дело! Кошмар! Вы похожи на сборище старых сплетниц", — заметил читатель."Не "Факти", а "Фейки". Путин никогда такого не говорил", — добавил другой."Хотят выставить инициатором Путина", — резюмировали в комментариях.Украина отказалась от внеблокового статуса в декабре 2014 года, а затем закрепила в конституции курс на вступление в ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для присоединения к блоку Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на что уйдет много времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, нато, владимир путин, болгария, украина, безопасность, в мире
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Читатели болгарского издания "Факти"
возмутились из-за статьи, в которой говорится о том, что Владимир Путин
якобы угрожает Украине
.
На днях российский лидер рассуждал в интервью о "красных линиях" для России
и отметил, что, если Украина вступит в НАТО
, подлетное время ракет от Харькова
или Днепропетровска
до Москвы сократится до семи-десяти минут.
Болгарский портал опубликовал по этому поводу статью под заголовком "Путин угрожает Украине: наши ракеты быстро до вас долетят". Пользователи раскритиковали авторов материала за несоответствие заголовка словам российского президента.
"Что-то с заголовком не так", — написал один из них.
"Только что-то в статье нигде не сказано, что Путин угрожает Украине ракетами, скорее наоборот. <…> Автор этой статьи нагло манипулирует читателями", — возмутился другой.
"А как заголовок связан с тем, что сказал Путин?" — поинтересовались в комментариях.
"Поливать кого-то грязью, не зная даже, в чем дело! Кошмар! Вы похожи на сборище старых сплетниц", — заметил читатель.
"Не "Факти", а "Фейки". Путин никогда такого не говорил", — добавил другой.
"Хотят выставить инициатором Путина", — резюмировали в комментариях.
Украина отказалась от внеблокового статуса в декабре 2014 года, а затем закрепила в конституции курс на вступление в ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен
отмечал, что для присоединения к блоку Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на что уйдет много времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>