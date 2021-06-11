https://ria.ru/20210611/shovinizm-1736520249.html

"Иногда это переходит в болезнь": за что мужчины избивают женщин

"Лекарства не существует": как защитить россиянок от женоненавистников

"Иногда это переходит в болезнь": за что мужчины избивают женщин

В конце мая в Смоленске совершили жестокое и, на первый взгляд, беспричинное преступление: местный житель набросился на прохожую и избил до полусмерти. Уличная... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T08:00

2021-06-11T08:00

2021-06-11T10:53

в россии

женщины

мужчины

психиатрия

убийство

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. В конце мая в Смоленске совершили жестокое и, на первый взгляд, беспричинное преступление: местный житель набросился на прохожую и избил до полусмерти. Уличная камера зафиксировала, как несколько минут подряд он пинал ногами уже бесчувственную жертву. Этот случай не единичный. Что толкает мужчин на такое и может ли государство обезопасить женщин — разбиралось РИА Новости."Это больной отморозок"Пострадавшей из Смоленска никто не помог — она пролежала без сознания до утра и только потом попала в реанимацию.Преступника задержали. По данным местных СМИ, раньше он проходил принудительное лечение в психиатрической клинике из-за таких же нападений.Местные не раз видели этого человека в одном из районов города. Обращали внимание на его странное, а порой и агрессивное поведение. По словам смолянки Надежды Ковалевой (имя изменено), на нее он нападал дважды.Случаи гендерной агрессии регулярно происходят и в других городах России. Например, в 2020-м в Нижнекамске 33-летний Альберт Хабибуллин, напиваясь пьяным, избивал на улице беременных. На одну напал в присутствии ее детей. От его рук пострадали как минимум четыре женщины. После одного из задержаний Хабибуллин объяснил свои действия "ненавистью к женскому полу". Его оставили на свободе, выписали штраф. Мягкость наказания вызвала общественный резонанс: нижнекамцы грозились линчевать злоумышленника. В итоге возбудили дело, и суд отправил его в колонию на шесть лет. Иван Ильин из Екатеринбурга создал группу во "ВКонтакте", где призывал убивать женщин. Он увлекался японской культурой гуро — изображениями кровавого насилия в комиксах и аниме. Долгое время аккаунт был в открытом доступе, а его автор гулял на свободе. В 2020-м Ильин перешел к действиям: совершил два нападения. Обе жертвы — юные девушки с яркой азиатской внешностью — получили серьезные ножевые ранения. По словам адвоката одной из пострадавших, преступника задержали и отправили в стационар на психолого-психиатрическую экспертизу."Может принимать и психиатрические формы"Женоненавистничество (мизогиния) — укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам, которое иногда принимает форму дискриминации или агрессии. Сама по себе мизогиния, как поясняют психологи, — не психическое отклонение. Это жизненная позиция, связанная с воспитанием и опытом: примером отца, который издевается над матерью, последствием разрыва с возлюбленной.По его мнению, в России людей с той или иной формой гендерного шовинизма — миллионы. "Мозг создает примитивные модели обобщения — генерализацию. Часто люди не анализируют причин, делают обвинительные выводы. Случай с нападениями на беременных может говорить о затаенной обиде на женщину, которая родила от соперника. Унижая других, такой мужчина испытывает облегчение", — рассказывает Лысенко.Лечить — это годы работы Привести в чувство женоненавистников с психическими отклонениями можно. Однако, подчеркивают эксперты, лечение неэффективно, если пациент не хочет меняться. В то же время за теми, кто совершил опасные действия и уже прошел принудительное лечение, некому следить. В России система призрения развита недостаточно, поясняет Фарит Сафуанов, психолог-эксперт из НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского . По его словам, в российском законодательстве недобровольное психиатрическое освидетельствование и госпитализация возможны лишь в крайних случаях, поэтому такие личности выпадают из поля зрения врачей.Согласно исследованию, опубликованному НМИЦ имени Сербского в 2014-м, на повторные общественно опасные поступки решались 66 процентов таких больных. Из них 70 процентов — в течение двух лет после выписки. Травля и "секс-джихад"В России мизогиния как идеология распространяется в Сети — там открыто действуют сообщества женоненавистников. Некоторые прямо призывают к травле и избиению. Самое известное комьюнити — "Мужское государство", провозгласившее своей философией "национал-патриархат". Жертвы — феминистки, ЛГБТ-активистки и любые девушки, чье поведение они считают недостойным. Критерии широки: от браков с иностранцами до съемок в порнографии или эротике.Чаще всего нападкам радикалов из "Мужского государства" подвергаются блогеры и другие медийные персоны. Например, летом 2020-го жертвой травли стала Яна Леонова из Челябинска: она выкладывала в соцсети откровенные танцы в костюме католической монахини. "Мы тебя найдем", "вспорем брюхо", "обольем кислотой", — так ей угрожали. Леонова и представить не могла, что ролики кого-то заденут. "Я даже показала видео глубоко верующей бабушке, та сказала: прикольно".Она подала заявление в полицию, но возбуждать уголовное дело там отказались. В декабре 2018-го создателя "Мужского государства" Владислава Позднякова осудили на два года условно за "действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам". После приговора он уехал из России, живет в Польше. Только через два с половиной года его паблик со 150 тысячами участников сеть "ВКонтакте" заблокировала. Основной площадкой национал-патриархов стал Telegram. На канал уже подписалось больше 30 тысяч человек. У самого Позднякова — 80 тысяч фолловеров.В разговоре с РИА Новости он заявил, что и дальше будет преследовать людей за "чуждые для нашей страны и народа взгляды, которые воздействуют на детские и подростковые умы".Впрочем, радикальная идеология не ограничивается угрозами в Сети: она выходит в оффлайн. Так, в 2020-м в Петербурге задержали двух уроженцев Дагестана и позже осудили на семь с половиной и девять с половиной лет колонии. Они устроили "секс-джихад": знакомились по интернету с женщинами, которые занимались проституцией или искали легких отношений, назначали свидания и устраивали расправу. Несколько жертв отделались побоями. Одну девушку убили и расчленили, а следы попытались скрыть. Великобритания — единственная страна, где закон признал мизогинию преступлением на почве женоненавистничества. Впрочем, наказывать за это там стали совсем недавно — с марта 2021-го. Закон приняли после массовых акций из-за расправы над жительницей Лондона. К враждебности по гендерному признаку относят различные действия — от домогательств до изнасилований, убийств и домашних побоев.

https://ria.ru/20210323/prestuplenie-1602374969.html

https://ria.ru/20210523/glaz-1733381859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в россии, женщины, мужчины, психиатрия, убийство, общество