Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/samokat-1736577274.html
В Петербурге возобновили работу сервисы аренды электросамокатов
В Петербурге возобновили работу сервисы аренды электросамокатов - РИА Новости, 11.06.2021
В Петербурге возобновили работу сервисы аренды электросамокатов
Сервисы аренды электросамокатов возобновили работу в Санкт-Петербурге после соглашения с городскими властями. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T10:41
2021-06-11T10:41
максим ликсутов
следственный комитет россии (ск рф)
москва
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736304252_0:432:2873:2048_1920x0_80_0_0_9a4a7b5a510e8b0b127666d147b4bdd6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Сервисы аренды электросамокатов возобновили работу в Санкт-Петербурге после соглашения с городскими властями.Ранее служба поддержки сервиса Whoosh сообщила о приостановке аренды электросамокатов в Петербурге на неопределенный срок, остальные кикшеринговые компании также рассылали уведомления о приостановке деятельности."…Мы уже расставляем самокаты обратно. С этого момента ты снова можешь прокатиться на самокате с работы домой или провести время с друзьями… Конечно, мы за то, чтобы на улицах города было безопасно для всех. Мы не хотим видеть в новостях травмы, драки и ДТП с участием электросамокатов", - написал сервис аренды самокатов Molnia в своем аккаунте в Instagram. Компания напоминает, что по новым правилам в большом потоке людей нужно придерживаться средней скорости движения пешехода. В ближайший месяц временно нельзя будет прокатиться на самокате по Невскому проспекту, Большой Конюшенной улице, Большой и Малой морской улицах, Сенатской и Дворцовой площадях. Также закрыты для катания Дворцовая и Английская набережные.Сервис аренды самокатов Whoosh также проинформировал, что возобновляет работу в Петербурге по новым правилам. "Рады вернуть жителям транспорт микромобильности, который они уже встроили в свои привычные маршруты. Возобновили работу по правилам, зафиксированным в соглашении с комитетом по транспорту города. По новым правилам скорость на нескольких улицах в центре будет снижена, а некоторые территории в центре исключены из зоны поездок", - отмечает компания.Городской комитет по транспорту 9 июня сообщил о подписании соглашения с кикшеринговыми компаниями, которое предусматривает, в частности, полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями скорость электросамокатов ограничивается до 10 километров в час. Ограничение скорости до 10 километров действует до 12 июля, с 13 июля скорость на этих участках будет ограничена 15 километрами в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов - 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним, а также пьяным.Ранее сообщалось об обысках в Петербурге в сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после случаев с наездами клиентов на пешеходов. СК сообщал, что двое молодых людей, взяв электросамокаты в аренду у Whoosh, сбивали прохожих на Невском проспекте, а одного мужчину еще и избили. Оба они арестованы, против них возбуждено дело о хулиганстве. В отношении сервиса, как информировало ведомство, заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные электросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.
https://ria.ru/20210610/rebenok-1736479747.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/elektrosamokaty-1736396501.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736304252_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_a51391d6de27d13a68d7f832c40ab2d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим ликсутов , следственный комитет россии (ск рф), москва, санкт-петербург
В Петербурге возобновили работу сервисы аренды электросамокатов
10:41 11.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМолодой человек едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Молодой человек едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

В Петербурге после соглашения с властями возобновили работу сервисы аренды электросамокатов

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Сервисы аренды электросамокатов возобновили работу в Санкт-Петербурге после соглашения с городскими властями.
Ранее служба поддержки сервиса Whoosh сообщила о приостановке аренды электросамокатов в Петербурге на неопределенный срок, остальные кикшеринговые компании также рассылали уведомления о приостановке деятельности.
"…Мы уже расставляем самокаты обратно. С этого момента ты снова можешь прокатиться на самокате с работы домой или провести время с друзьями… Конечно, мы за то, чтобы на улицах города было безопасно для всех. Мы не хотим видеть в новостях травмы, драки и ДТП с участием электросамокатов", - написал сервис аренды самокатов Molnia в своем аккаунте в Instagram. Компания напоминает, что по новым правилам в большом потоке людей нужно придерживаться средней скорости движения пешехода. В ближайший месяц временно нельзя будет прокатиться на самокате по Невскому проспекту, Большой Конюшенной улице, Большой и Малой морской улицах, Сенатской и Дворцовой площадях. Также закрыты для катания Дворцовая и Английская набережные.
Сервис аренды самокатов Whoosh также проинформировал, что возобновляет работу в Петербурге по новым правилам. "Рады вернуть жителям транспорт микромобильности, который они уже встроили в свои привычные маршруты. Возобновили работу по правилам, зафиксированным в соглашении с комитетом по транспорту города. По новым правилам скорость на нескольких улицах в центре будет снижена, а некоторые территории в центре исключены из зоны поездок", - отмечает компания.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 15:37
В Новосибирске ищут мужчину, сбившего на электросамокате ребенка
Городской комитет по транспорту 9 июня сообщил о подписании соглашения с кикшеринговыми компаниями, которое предусматривает, в частности, полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями скорость электросамокатов ограничивается до 10 километров в час. Ограничение скорости до 10 километров действует до 12 июля, с 13 июля скорость на этих участках будет ограничена 15 километрами в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов - 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним, а также пьяным.
Ранее сообщалось об обысках в Петербурге в сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после случаев с наездами клиентов на пешеходов. СК сообщал, что двое молодых людей, взяв электросамокаты в аренду у Whoosh, сбивали прохожих на Невском проспекте, а одного мужчину еще и избили. Оба они арестованы, против них возбуждено дело о хулиганстве. В отношении сервиса, как информировало ведомство, заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные электросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.
Мужчина едет на электросамокате по Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 08:34В России
В Москве займутся разработкой правил для владельцев электросамокатов
 
Максим ЛиксутовСледственный комитет России (СК РФ)МоскваСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:37Президент Швейцарии намерен встретиться с Путиным в Женеве
17:36В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
17:27Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
16:44Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"
Лента новостейМолния