https://ria.ru/20210611/samokat-1736577274.html

В Петербурге возобновили работу сервисы аренды электросамокатов

В Петербурге возобновили работу сервисы аренды электросамокатов - РИА Новости, 11.06.2021

В Петербурге возобновили работу сервисы аренды электросамокатов

Сервисы аренды электросамокатов возобновили работу в Санкт-Петербурге после соглашения с городскими властями. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T10:41

2021-06-11T10:41

2021-06-11T10:41

максим ликсутов

следственный комитет россии (ск рф)

москва

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Сервисы аренды электросамокатов возобновили работу в Санкт-Петербурге после соглашения с городскими властями.Ранее служба поддержки сервиса Whoosh сообщила о приостановке аренды электросамокатов в Петербурге на неопределенный срок, остальные кикшеринговые компании также рассылали уведомления о приостановке деятельности."…Мы уже расставляем самокаты обратно. С этого момента ты снова можешь прокатиться на самокате с работы домой или провести время с друзьями… Конечно, мы за то, чтобы на улицах города было безопасно для всех. Мы не хотим видеть в новостях травмы, драки и ДТП с участием электросамокатов", - написал сервис аренды самокатов Molnia в своем аккаунте в Instagram. Компания напоминает, что по новым правилам в большом потоке людей нужно придерживаться средней скорости движения пешехода. В ближайший месяц временно нельзя будет прокатиться на самокате по Невскому проспекту, Большой Конюшенной улице, Большой и Малой морской улицах, Сенатской и Дворцовой площадях. Также закрыты для катания Дворцовая и Английская набережные.Сервис аренды самокатов Whoosh также проинформировал, что возобновляет работу в Петербурге по новым правилам. "Рады вернуть жителям транспорт микромобильности, который они уже встроили в свои привычные маршруты. Возобновили работу по правилам, зафиксированным в соглашении с комитетом по транспорту города. По новым правилам скорость на нескольких улицах в центре будет снижена, а некоторые территории в центре исключены из зоны поездок", - отмечает компания.Городской комитет по транспорту 9 июня сообщил о подписании соглашения с кикшеринговыми компаниями, которое предусматривает, в частности, полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями скорость электросамокатов ограничивается до 10 километров в час. Ограничение скорости до 10 километров действует до 12 июля, с 13 июля скорость на этих участках будет ограничена 15 километрами в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов - 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним, а также пьяным.Ранее сообщалось об обысках в Петербурге в сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после случаев с наездами клиентов на пешеходов. СК сообщал, что двое молодых людей, взяв электросамокаты в аренду у Whoosh, сбивали прохожих на Невском проспекте, а одного мужчину еще и избили. Оба они арестованы, против них возбуждено дело о хулиганстве. В отношении сервиса, как информировало ведомство, заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные электросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.

https://ria.ru/20210610/rebenok-1736479747.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/elektrosamokaty-1736396501.html

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим ликсутов , следственный комитет россии (ск рф), москва, санкт-петербург