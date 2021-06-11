https://ria.ru/20210611/sakhar-1736592915.html
В Минпромторге оценили ситуацию с ценами на сахар
В Минпромторге оценили ситуацию с ценами на сахар - РИА Новости, 11.06.2021
В Минпромторге оценили ситуацию с ценами на сахар
Запасы сахара в России накоплены в достаточном количестве, дефицита продукции не наблюдается, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 статс-секретарь, РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:47
2021-06-11T11:47
2021-06-11T11:47
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Запасы сахара в России накоплены в достаточном количестве, дефицита продукции не наблюдается, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые закрепили предельные оптовые и розничные цены, в том числе на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице. Действие "сахарных" соглашений завершилось 1 июня."Уже наступил июнь. И что мы видим? Запасы продукта есть, дефицита не наблюдается. И, конечно же, и Минпромторг, и другие федеральные органы исполнительной власти, которые занимались этой темой, рекомендовали рынку сохранить цены, как у производителей, так и в рознице", - сказал Евтухов.Ранее он говорил РИА Новости, что не видит предпосылок для роста цен на сахар после окончания действия соглашений. Так, указывал замглавы Минпромторга, в настоящее время государство оказывает поддержку производителям, например, при помощи субсидий.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Виктора Евтухова >>
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика
В Минпромторге оценили ситуацию с ценами на сахар
Замглавы Минпромторга Евтухов заявил, что запасы сахара в России есть, дефицита не наблюдается