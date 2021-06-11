https://ria.ru/20210611/protest-1736598463.html

США выразили России протест из-за отказа в допуске к американцу Риду

США выразили России протест из-за отказа в допуске к американцу Риду - РИА Новости, 11.06.2021

США выразили России протест из-за отказа в допуске к американцу Риду

Посольство США направило в МИД РФ ноту протеста в связи с недопуском к осужденному американскому гражданину Тревору Риду, у которого ранее был диагностирован... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:15

2021-06-11T12:15

2021-06-11T12:27

москва

тревор рид

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Посольство США направило в МИД РФ ноту протеста в связи с недопуском к осужденному американскому гражданину Тревору Риду, у которого ранее был диагностирован COVID-19, заявил в пятницу ременный поверенный в делах США в РФ Бартл Горман.Ранее в пресс-службе столичного УФСИН РИА Новости сообщили, что Рид выздоровел и выписан из тюремной больницы, где лечился от COVID, медицинская помощь ему оказывалась в полном объеме."Десятого июня, по прошествии 16 дней без консульского доступа к заключенному гражданину США Тревору Риду, посольство США в Москве направило дипломатическую ноту в министерство иностранных дел, выражая протест против непредоставления нам доступа", - говорится в заявлении Гормана, поступившего в распоряжение РИА Новости.Отмечается, что Риду, "у которого 25 мая диагностировали COVID-19, многократно отказывалось совершать телефонные звонки семье и персоналу посольства"."Учреждение, в котором он содержится, многократно отказывалось предоставить хоть какую-то информацию о состоянии его здоровья на протяжении двух недель с лишним", - заявил Горман."Наши постоянные просьбы о доступе к нашему гражданину и сообщении информации о его медицинском состоянии игнорируются, что является явным нарушением как двусторонней Консульской конвенции, так и международной Венской конвенции о консульских сношениях. Мы настаиваем на том, чтобы данная бесстыдная попытка изолировать господина Рида как от его семьи, так и от правительства его страны была немедленно прекращена", - подчеркнул в своем заявлении замглавы американской дипмиссии.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодого человека не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.

https://ria.ru/20210402/amerikanets-1603929882.html

https://ria.ru/20210210/apellyatsiya-1596796354.html

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москва, тревор рид, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире