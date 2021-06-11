https://ria.ru/20210611/pestitsidy-1736563601.html

Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов

Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов - РИА Новости, 11.06.2021

Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов

Больше сотни пестицидов, которые завозят в Россию из ЕС, входят в список особо опасных и не применяются в Европе, отечественным дачникам лучше отказаться от... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T07:54

2021-06-11T07:54

2021-06-11T08:02

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Больше сотни пестицидов, которые завозят в Россию из ЕС, входят в список особо опасных и не применяются в Европе, отечественным дачникам лучше отказаться от любых химикатов у себя на огородах, сказала РИА Новости сопредседатель общественной организации "Экосогласие", эколог Ольга Сперанская.Она добавила, что наряду с обозначенными пестицидами в России также популярны - цитомитрин и хлорпирифос."Чтобы уж наверняка перебить всех", - отметила Сперанская.По данным программы по химической безопасности "Эко-Согласия", в 2020 году в России применялось 106 пестицидов из списка особо опасных пестицидов по критериям организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству и ВОЗ. В числе 106 пестицидов есть 38 особо опасных пестицидов, которые не прошли регистрацию или запрещены в разных странах мира, но включены в каталог разрешенных пестицидов в России. При этом лидерами по импорту пестицидов в Россию являются именно страны Европейского Союза, США, также их производит Россия."Дачнику лучше пестициды не применять вообще. Дачник никогда не выяснит, входят ли пестициды или гербициды в число особо опасных химикатов или они менее опасны. Это все равно яд", - добавила Сперанская.Она обратила внимание, что даже если следовать инструкции - это не гарантия безопасности."Вы скажите: "Я же следовал инструкции, я же все сделал правильно, почему мы отравились или почему у нас какие-то процессы?". А потом люди не связывают последствия использования пестицидов с теми проблемами со здоровьем, которые могут возникнуть. Опять же таких данных очень мало. Например, в Армении большой процент заболевания детей, которые живут на свежем воздухе, в деревнях. Почему? Потому что там очень активно применяются пестициды, на участках, чтобы сохранить персики и все остальное", - пояснила эксперт.Она также отметила, что на законодательном уровне в России пытаются регулировать применение пестицидов в сельском хозяйстве, но при личном пользовании никаких ограничений нет."Самый простой выход – полностью отказаться от пестицидов и от гербицидов. То есть рассматриваем свою лужайку, где будут расти одуванчики, другие цветочки и относиться к этому нормально...для частных хозяйств я настроена очень радикально, потому что нет оправдания использования для своих огурцов, помидоров особо опасных пестицидов", - посоветовала Сперанская.Эксперт отметила, что даже если гражданин решил применять пестициды на своем участке, то от этого пострадают соседи."Предположим, я не буду пользоваться пестицидами, а мой сосед будет, это же на меня влияет точно также. Например, хлорпирифос может оставаться активным в почве до двух лет. Это реально очень стойкие химические вещества, они не исчезают после одноразового использования в никуда, они не разлагаются на какие-то безопасные вещества, они остаются и остаются токсичными", - сказала Сперанская.

https://ria.ru/20210523/rasteniya-1733563142.html

https://ria.ru/20210606/remont-1735844542.html

https://ria.ru/20210428/shtrafy-1730234759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дача, воз, оон, сша, армения, общество