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В Москве пенсионера по ошибке признали умершим
В Москве пенсионера по ошибке признали умершим - РИА Новости, 11.06.2021
В Москве пенсионера по ошибке признали умершим
Прокуратура Зеленоградского административного округа Москвы через суд добилась восстановления прав 79-летнего пенсионера, которого по ошибке признали умершим,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T20:52
2021-06-11T20:52
2021-06-11T21:45
россия
москва
зеленоградский административный округ
происшествия
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МОСКВЫ, 11 июн — РИА Новости. Прокуратура Зеленоградского административного округа Москвы через суд добилась восстановления прав 79-летнего пенсионера, которого по ошибке признали умершим, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В прокуратуру обратилась дочь пожилого человека. Она сообщила, что родственникам выдали свидетельство о смерти мужчины, также была сделана соответствующая актовая запись.В ходе проверки выяснилось, что пенсионер жив, но по состоянию здоровья не может самостоятельно защищать свои права. Прокуратура в его интересах подала иск в суд об аннулировании записей о смерти.Требования удовлетворили в полном объеме, решение должно быть исполнено немедленно.
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россия, москва, зеленоградский административный округ, происшествия
В Москве пенсионера по ошибке признали умершим
20:52 11.06.2021 (обновлено: 21:45 11.06.2021)
Суд аннулировал свидетельство о смерти пенсионера, которого ошибочно посчитали умершим