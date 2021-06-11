https://ria.ru/20210611/pensioner-1736698467.html

В Москве пенсионера по ошибке признали умершим

В Москве пенсионера по ошибке признали умершим - РИА Новости, 11.06.2021

В Москве пенсионера по ошибке признали умершим

Прокуратура Зеленоградского административного округа Москвы через суд добилась восстановления прав 79-летнего пенсионера, которого по ошибке признали умершим,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T20:52

2021-06-11T20:52

2021-06-11T21:45

россия

москва

зеленоградский административный округ

происшествия

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МОСКВЫ, 11 июн — РИА Новости. Прокуратура Зеленоградского административного округа Москвы через суд добилась восстановления прав 79-летнего пенсионера, которого по ошибке признали умершим, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В прокуратуру обратилась дочь пожилого человека. Она сообщила, что родственникам выдали свидетельство о смерти мужчины, также была сделана соответствующая актовая запись.В ходе проверки выяснилось, что пенсионер жив, но по состоянию здоровья не может самостоятельно защищать свои права. Прокуратура в его интересах подала иск в суд об аннулировании записей о смерти.Требования удовлетворили в полном объеме, решение должно быть исполнено немедленно.

https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592010809.html

https://ria.ru/20201128/morg-1586725207.html

россия

москва

зеленоградский административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, зеленоградский административный округ, происшествия