Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/nezavisimost-1736572298.html
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для финансовой независимости
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для финансовой независимости - РИА Новости, 11.06.2021
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для финансовой независимости
Большинство россиян считают, что для достижения финансовой независимости надо зарабатывать не менее 74,9 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T09:50
2021-06-11T12:01
ск "сбербанк страхование жизни"
москва
новосибирск
кемерово
хабаровск
владивосток
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Большинство россиян считают, что для достижения финансовой независимости надо зарабатывать не менее 74,9 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование СК "Сбербанк страхование жизни".Как выяснили аналитики, жители страны относят к финансово независимым людям тех, кто полностью себя обеспечивает (64 процента), имеет собственное жилье (55 процентов), покрывающий все потребности постоянный доход (49 процентов), много путешествует (32 процента), помогает близким (24 процента) и получает пассивный доход от инвестиций (15 процентов).При этом 82 процента опрошенных назвали основным признаком финансовой независимости достойный заработок. Самые высокие запросы оказались у москвичей (104,4 тысячи рублей), петербуржцев (98,5 тысячи) и жителей Владивостока (92,7 тысячи).Способы получения дохода отличаются в зависимости от возраста. Так, представители группы от 18 до 30 лет чаще всего хотят иметь собственное дело (50 процентов) и доход от сдачи недвижимости в аренду (42 процента), тогда как респонденты от 30 до 40 лет рассчитывают прежде всего на накопления (43 процента), а старшее поколение (от 50 до 60 лет) — на зарплату (89 процентов).Важным условием финансовой независимости россияне считают накопления (33 процента). Здесь также лидируют москвичи, которым в среднем требуется 6,39 миллиона рублей. Затем идут Кемерово (4,2 миллиона) и Санкт-Петербург (4,12 миллиона), а средняя сумма по стране составила 3,4 миллиона рублей.В итоге 63 процента жителей крупных и средних городов назвали себя финансово независимыми. Большинство из них проживают в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке.Опрос проводился в июне прошлого года в 37 городах с населением более 500 тысяч человек по выборке.
https://ria.ru/20210603/problemy-1735350442.html
https://ria.ru/20210527/otpusk-1734376745.html
москва
новосибирск
кемерово
хабаровск
владивосток
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск "сбербанк страхование жизни", москва, новосибирск, кемерово, хабаровск, владивосток, санкт-петербург, общество
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для финансовой независимости
09:50 11.06.2021 (обновлено: 12:01 11.06.2021)
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Depositphotos / Fascinadora

Россияне определили, что для финансовой независимости нужно зарабатывать 75 тысяч рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Большинство россиян считают, что для достижения финансовой независимости надо зарабатывать не менее 74,9 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование СК "Сбербанк страхование жизни".
Как выяснили аналитики, жители страны относят к финансово независимым людям тех, кто полностью себя обеспечивает (64 процента), имеет собственное жилье (55 процентов), покрывающий все потребности постоянный доход (49 процентов), много путешествует (32 процента), помогает близким (24 процента) и получает пассивный доход от инвестиций (15 процентов).
Покупки в интернете - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 04:40Петербургский международный экономический форум
Россияне назвали главные проблемы в сфере финансов
При этом 82 процента опрошенных назвали основным признаком финансовой независимости достойный заработок. Самые высокие запросы оказались у москвичей (104,4 тысячи рублей), петербуржцев (98,5 тысячи) и жителей Владивостока (92,7 тысячи).
Способы получения дохода отличаются в зависимости от возраста. Так, представители группы от 18 до 30 лет чаще всего хотят иметь собственное дело (50 процентов) и доход от сдачи недвижимости в аренду (42 процента), тогда как респонденты от 30 до 40 лет рассчитывают прежде всего на накопления (43 процента), а старшее поколение (от 50 до 60 лет) — на зарплату (89 процентов).
Важным условием финансовой независимости россияне считают накопления (33 процента). Здесь также лидируют москвичи, которым в среднем требуется 6,39 миллиона рублей. Затем идут Кемерово (4,2 миллиона) и Санкт-Петербург (4,12 миллиона), а средняя сумма по стране составила 3,4 миллиона рублей.
В итоге 63 процента жителей крупных и средних городов назвали себя финансово независимыми. Большинство из них проживают в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке.
Опрос проводился в июне прошлого года в 37 городах с населением более 500 тысяч человек по выборке.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 11:08
Россияне назвали зарплату, за которую согласны работать без отпусков
 
СК "Сбербанк страхование жизни"МоскваНовосибирскКемеровоХабаровскВладивостокСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27В Ростуризме подтвердили, что в Анталью поедет делегация от нашей страны
17:27Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
16:44Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"
16:40Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
Лента новостейМолния