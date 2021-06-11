https://ria.ru/20210611/nezavisimost-1736572298.html

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для финансовой независимости

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для финансовой независимости - РИА Новости, 11.06.2021

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для финансовой независимости

Большинство россиян считают, что для достижения финансовой независимости надо зарабатывать не менее 74,9 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T09:50

2021-06-11T09:50

2021-06-11T12:01

ск "сбербанк страхование жизни"

москва

новосибирск

кемерово

хабаровск

владивосток

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Большинство россиян считают, что для достижения финансовой независимости надо зарабатывать не менее 74,9 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование СК "Сбербанк страхование жизни".Как выяснили аналитики, жители страны относят к финансово независимым людям тех, кто полностью себя обеспечивает (64 процента), имеет собственное жилье (55 процентов), покрывающий все потребности постоянный доход (49 процентов), много путешествует (32 процента), помогает близким (24 процента) и получает пассивный доход от инвестиций (15 процентов).При этом 82 процента опрошенных назвали основным признаком финансовой независимости достойный заработок. Самые высокие запросы оказались у москвичей (104,4 тысячи рублей), петербуржцев (98,5 тысячи) и жителей Владивостока (92,7 тысячи).Способы получения дохода отличаются в зависимости от возраста. Так, представители группы от 18 до 30 лет чаще всего хотят иметь собственное дело (50 процентов) и доход от сдачи недвижимости в аренду (42 процента), тогда как респонденты от 30 до 40 лет рассчитывают прежде всего на накопления (43 процента), а старшее поколение (от 50 до 60 лет) — на зарплату (89 процентов).Важным условием финансовой независимости россияне считают накопления (33 процента). Здесь также лидируют москвичи, которым в среднем требуется 6,39 миллиона рублей. Затем идут Кемерово (4,2 миллиона) и Санкт-Петербург (4,12 миллиона), а средняя сумма по стране составила 3,4 миллиона рублей.В итоге 63 процента жителей крупных и средних городов назвали себя финансово независимыми. Большинство из них проживают в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке.Опрос проводился в июне прошлого года в 37 городах с населением более 500 тысяч человек по выборке.

https://ria.ru/20210603/problemy-1735350442.html

https://ria.ru/20210527/otpusk-1734376745.html

москва

новосибирск

кемерово

хабаровск

владивосток

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск "сбербанк страхование жизни", москва, новосибирск, кемерово, хабаровск, владивосток, санкт-петербург, общество