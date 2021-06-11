https://ria.ru/20210611/nato-1736654367.html
Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 11.06.2021
Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
НАТО готова к сотрудничеству с Россией, предлагает использовать для этого существующие каналы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:46
2021-06-11T16:46
2021-06-11T16:52
йенс столтенберг
в мире
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нато
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. НАТО готова к сотрудничеству с Россией, предлагает использовать для этого существующие каналы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Важно использовать имеющиеся согласованные каналы для диалога с РФ, чтобы это был содержательный диалог в рамках тех форматов, которые уже зарекомендовали себя. Поэтому мы предложили провести заседание совета Россия-НАТО. Пока Россия не ответила на это положительно", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии саммита блока 14 июня.
https://ria.ru/20210607/nato-1735949787.html
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йенс столтенберг, в мире, россия, нато
Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:46 11.06.2021 (обновлено: 16:52 11.06.2021)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к сотрудничеству с Россией