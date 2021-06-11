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Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади
Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади - РИА Новости, 11.06.2021
Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади
Художника-акциониста Павла Крисевича задержали после того, как он начал стрелять на Красной площади, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Тельнов. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:20
2021-06-11T16:24
павел крисевич
санкт-петербург
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Художника-акциониста Павла Крисевича задержали после того, как он начал стрелять на Красной площади, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Тельнов.Мужчина сейчас находится в отделе полиции "Китай-город".Адвокат Крисевича Мансур Гильманов уточнил РИА Новости, что акционист стрелял из охолощенного пистолета Макарова Р411 шумовыми патронами.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Крисевич в минувшем ноябре устроил акцию у здания ФСБ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.В конце января его задержали на Старом Арбате — акционист забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение правоохранителям он получил 14 суток ареста.Еще один административный срок, десять суток, художнику дали в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
https://ria.ru/20210605/zaderzhanie-1735833009.html
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павел крисевич, санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади
13:20 11.06.2021 (обновлено: 16:24 11.06.2021)
 
© REUTERS / Shamil ZhumatovСотрудники полиции на Красной площади в Москве, где акционист Павел Крисевич устроил стрельбу
Сотрудники полиции на Красной площади в Москве, где акционист Павел Крисевич устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© REUTERS / Shamil Zhumatov

Акциониста Павла Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Художника-акциониста Павла Крисевича задержали после того, как он начал стрелять на Красной площади, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Тельнов.
Мужчина сейчас находится в отделе полиции "Китай-город".
"Пока протоколов на него составлено не было. Вместе с Павлом задержана журналистка Вероника Самусик. Я представляю ее интересы", — пояснил защитник.
Адвокат Крисевича Мансур Гильманов уточнил РИА Новости, что акционист стрелял из охолощенного пистолета Макарова Р411 шумовыми патронами.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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В конце января его задержали на Старом Арбате — акционист забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение правоохранителям он получил 14 суток ареста.
Еще один административный срок, десять суток, художнику дали в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
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