https://ria.ru/20210611/moskva-1736612083.html

Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади

Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади - РИА Новости, 11.06.2021

Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади

Художника-акциониста Павла Крисевича задержали после того, как он начал стрелять на Красной площади, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Тельнов. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:20

2021-06-11T13:20

2021-06-11T16:24

павел крисевич

санкт-петербург

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736650242_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_276771313dc392fb68f22e964d6643da.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Художника-акциониста Павла Крисевича задержали после того, как он начал стрелять на Красной площади, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Тельнов.Мужчина сейчас находится в отделе полиции "Китай-город".Адвокат Крисевича Мансур Гильманов уточнил РИА Новости, что акционист стрелял из охолощенного пистолета Макарова Р411 шумовыми патронами.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Крисевич в минувшем ноябре устроил акцию у здания ФСБ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.В конце января его задержали на Старом Арбате — акционист забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение правоохранителям он получил 14 суток ареста.Еще один административный срок, десять суток, художнику дали в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.

https://ria.ru/20210605/zaderzhanie-1735833009.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575447968.html

санкт-петербург

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел крисевич, санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия