https://ria.ru/20210611/materinstvo-1736656037.html

Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам

Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам - РИА Новости, 11.06.2021

Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам

Сенаторы поддержат внесенный в Госдуму депутатами законопроект о запрете суррогатного материнства в РФ для иностранцев, сказал РИА Новости в пятницу первый... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:53

2021-06-11T16:53

2021-06-11T16:53

россия

валерий рязанский

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сенаторы поддержат внесенный в Госдуму депутатами законопроект о запрете суррогатного материнства в РФ для иностранцев, сказал РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее парламентарии внесли в Госдуму законопроект, по которому иностранцам запрещено пользоваться услугами суррогатного материнства в РФ, такая норма может быть разрешена только для россиян, состоящих в официальном браке, или одиноких женщин, которые по медицинским показаниям не могут вырастить и родить ребенка."Предложение очень правильное, нельзя, чтобы тема детей превращалась в предмет торга", - сказал Рязанский.Он отметил, что "сенаторы поддержат этот законопроект". Вместе с тем, по мнению законодателя, документ в процессе обсуждения может быть доработан. Кроме того, следует обсудить вопрос о смягчении запретительных мер в отношении иностранных супружеских пар, которые подолгу живут и работают в России, "например, в течение 5-6 лет", добавил он. Однако, в этом случае, если родители уедут из России, соответствующие службы РФ должны отслеживать судьбу ребенка, сказал политик.

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россия, валерий рязанский, совет федерации рф, госдума рф, общество