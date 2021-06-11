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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210611/mars-1736588641.html
Китай представил изображения Марса с ровера "Чжужун"
Китай представил изображения Марса с ровера "Чжужун" - РИА Новости, 11.06.2021
Китай представил изображения Марса с ровера "Чжужун"
Китайское национальное космическое управление в пятницу обнародовало изображения "Красной планеты", полученные с ровера "Чжужун". РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:32
2021-06-11T11:32
россия-китай: главное
марс
си цзиньпин
китай
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МОСКВА, 11 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайское национальное космическое управление в пятницу обнародовало изображения "Красной планеты", полученные с ровера "Чжужун". Это знаменует полную удачу первой китайской миссии по исследованию Марса с применением космических аппаратов.На снимках запечатлены панорама в месте посадки, рельеф Марса, посадочный модуль с государственным флагом КНР, а также марсоход.Начальник Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь отметил, что Китай будет уверенно претворять в жизнь указания генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о космической работе, на основе открытости, совместного использования и взаимовыгодного сотрудничества предоставлять научные данные, а также надлежащим образом наладит последующие космические планы, чтобы всемерно продвигать высококачественное развитие космического дела страны и вносить больший вклад в строительство космической державы.Напомним, что китайская миссия "Тяньвэнь-1" к Марсу была запущена 23 июля 2020 года. Марсоход "Чжужун" спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса, начав исследование Красной планеты. По состоянию на 11 июня марсоход функционирует в благоприятном режиме.
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марс, си цзиньпин, китай

Китай представил изображения Марса с ровера "Чжужун"

11:32 11.06.2021
 
© REUTERS / CNSAКитайский марсоход "Чжужун" и посадочный модуль миссии "Тяньвэнь-1" на поверхности Марса. 11 июня 2021
Китайский марсоход Чжужун и посадочный модуль миссии Тяньвэнь-1 на поверхности Марса. 11 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© REUTERS / CNSA
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МОСКВА, 11 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайское национальное космическое управление в пятницу обнародовало изображения "Красной планеты", полученные с ровера "Чжужун".
Это знаменует полную удачу первой китайской миссии по исследованию Марса с применением космических аппаратов.
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На снимках запечатлены панорама в месте посадки, рельеф Марса, посадочный модуль с государственным флагом КНР, а также марсоход.
Начальник Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь отметил, что Китай будет уверенно претворять в жизнь указания генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о космической работе, на основе открытости, совместного использования и взаимовыгодного сотрудничества предоставлять научные данные, а также надлежащим образом наладит последующие космические планы, чтобы всемерно продвигать высококачественное развитие космического дела страны и вносить больший вклад в строительство космической державы.
Напомним, что китайская миссия "Тяньвэнь-1" к Марсу была запущена 23 июля 2020 года. Марсоход "Чжужун" спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса, начав исследование Красной планеты. По состоянию на 11 июня марсоход функционирует в благоприятном режиме.
 
Россия-Китай: ГлавноеМарсСи ЦзиньпинКитай
 
 
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