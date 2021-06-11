https://ria.ru/20210611/mars-1736588641.html

Китай представил изображения Марса с ровера "Чжужун"

Китай представил изображения Марса с ровера "Чжужун" - РИА Новости, 11.06.2021

Китай представил изображения Марса с ровера "Чжужун"

Китайское национальное космическое управление в пятницу обнародовало изображения "Красной планеты", полученные с ровера "Чжужун". РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:32

2021-06-11T11:32

2021-06-11T11:32

россия-китай: главное

марс

си цзиньпин

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736580403_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_68d9ab219f7dd85c2b1a90688cc91111.jpg

МОСКВА, 11 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайское национальное космическое управление в пятницу обнародовало изображения "Красной планеты", полученные с ровера "Чжужун". Это знаменует полную удачу первой китайской миссии по исследованию Марса с применением космических аппаратов.На снимках запечатлены панорама в месте посадки, рельеф Марса, посадочный модуль с государственным флагом КНР, а также марсоход.Начальник Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь отметил, что Китай будет уверенно претворять в жизнь указания генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о космической работе, на основе открытости, совместного использования и взаимовыгодного сотрудничества предоставлять научные данные, а также надлежащим образом наладит последующие космические планы, чтобы всемерно продвигать высококачественное развитие космического дела страны и вносить больший вклад в строительство космической державы.Напомним, что китайская миссия "Тяньвэнь-1" к Марсу была запущена 23 июля 2020 года. Марсоход "Чжужун" спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса, начав исследование Красной планеты. По состоянию на 11 июня марсоход функционирует в благоприятном режиме.

https://ria.ru/20210609/innovatsii-1736253204.html

марс

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марс, си цзиньпин, китай