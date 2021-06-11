https://ria.ru/20210611/lnr-1736693251.html

В ЛНР призвали гарантов Минских соглашений повлиять на Киев

В ЛНР призвали гарантов Минских соглашений повлиять на Киев - РИА Новости, 11.06.2021

В ЛНР призвали гарантов Минских соглашений повлиять на Киев

Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики призвало страны-гаранты минских соглашений принять меры для отказа Киева решать... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T19:49

2021-06-11T19:49

2021-06-11T19:49

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

киев

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики призвало страны-гаранты минских соглашений принять меры для отказа Киева решать конфликт в Донбассе силой.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР.В МИД ЛНР подчеркнули, что республика остается привержена соблюдению режима прекращения огня и самым серьезным образом осуждает "зверское убийство" сотрудников Народной милиции."Призываем Киев прекратить политику, направленную на физическое уничтожение жителей Донбасса, и начать процесс мирного урегулирования конфликта Украины и Донбасса", - говорится в заявлении.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736462703.html

https://ria.ru/20210608/donbass-1736170507.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, украина, в мире