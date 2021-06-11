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В ЛНР призвали гарантов Минских соглашений повлиять на Киев
В ЛНР призвали гарантов Минских соглашений повлиять на Киев - РИА Новости, 11.06.2021
В ЛНР призвали гарантов Минских соглашений повлиять на Киев
Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики призвало страны-гаранты минских соглашений принять меры для отказа Киева решать... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T19:49
2021-06-11T19:49
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
киев
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики призвало страны-гаранты минских соглашений принять меры для отказа Киева решать конфликт в Донбассе силой.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР.В МИД ЛНР подчеркнули, что республика остается привержена соблюдению режима прекращения огня и самым серьезным образом осуждает "зверское убийство" сотрудников Народной милиции."Призываем Киев прекратить политику, направленную на физическое уничтожение жителей Донбасса, и начать процесс мирного урегулирования конфликта Украины и Донбасса", - говорится в заявлении.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210610/ukraina-1736462703.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, украина, в мире
В ЛНР призвали гарантов Минских соглашений повлиять на Киев
19:49 11.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в населенном пункте "Золотое" Луганской Народной Республики
Последствия обстрелов в населенном пункте Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛНР призвала гарантов Минских соглашений заставить Киев прекратить террор в Донбассе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики призвало страны-гаранты минских соглашений принять меры для отказа Киева решать конфликт в Донбассе силой.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР.

"Обращаемся к странам-гарантам минского процесса, ко всему мировому сообществу — примите меры к отказу Киева от попыток решить конфликт силовым путем, включая практики террора и геноцида!" - говорится в заявлении МИД ЛНР, предоставленном журналистам его пресс-службой.

В МИД ЛНР подчеркнули, что республика остается привержена соблюдению режима прекращения огня и самым серьезным образом осуждает "зверское убийство" сотрудников Народной милиции.
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"Призываем Киев прекратить политику, направленную на физическое уничтожение жителей Донбасса, и начать процесс мирного урегулирования конфликта Украины и Донбасса", - говорится в заявлении.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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