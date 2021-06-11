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ЛДПР в Хакасии разбирается в инциденте с поздравлением умершего партийца

ЛДПР в Хакасии разбирается в инциденте с поздравлением умершего партийца - РИА Новости, 11.06.2021

ЛДПР в Хакасии разбирается в инциденте с поздравлением умершего партийца

Хакасское отделение ЛДПР разбирается в скандале с поздравлением партийца, который умер в 2012 году, не исключена провокация, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T09:48

2021-06-11T09:48

2021-06-11T09:48

лдпр

владимир жириновский

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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Хакасское отделение ЛДПР разбирается в скандале с поздравлением партийца, который умер в 2012 году, не исключена провокация, сообщил РИА Новости координатор хакасского отделения ЛДПР Михаил Молчанов.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в одну из местных редакций обратился житель с гневным письмом. В материале утверждается, что его сына, который погиб в 2012 году, поздравил с днем рождения лидер ЛДПР Владимир Жириновский."В этом случае ситуация на личном контроле. Мы разбираемся, как это произошло и почему. Возможно, это вообще провокация", - сказал Молчанов.Он отметил, что узнал об этом случае из СМИ. По его словам, в региональное отделение никто не обращался – ни родственники, ни другие граждане. Молчанов назвал это сигналом, чтобы "поставить под сомнение произошедшее".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, владимир жириновский