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ЛДПР в Хакасии разбирается в инциденте с поздравлением умершего партийца
ЛДПР в Хакасии разбирается в инциденте с поздравлением умершего партийца - РИА Новости, 11.06.2021
ЛДПР в Хакасии разбирается в инциденте с поздравлением умершего партийца
Хакасское отделение ЛДПР разбирается в скандале с поздравлением партийца, который умер в 2012 году, не исключена провокация, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T09:48
2021-06-11T09:48
лдпр
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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Хакасское отделение ЛДПР разбирается в скандале с поздравлением партийца, который умер в 2012 году, не исключена провокация, сообщил РИА Новости координатор хакасского отделения ЛДПР Михаил Молчанов.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в одну из местных редакций обратился житель с гневным письмом. В материале утверждается, что его сына, который погиб в 2012 году, поздравил с днем рождения лидер ЛДПР Владимир Жириновский."В этом случае ситуация на личном контроле. Мы разбираемся, как это произошло и почему. Возможно, это вообще провокация", - сказал Молчанов.Он отметил, что узнал об этом случае из СМИ. По его словам, в региональное отделение никто не обращался – ни родственники, ни другие граждане. Молчанов назвал это сигналом, чтобы "поставить под сомнение произошедшее".
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лдпр, владимир жириновский
ЛДПР в Хакасии разбирается в инциденте с поздравлением умершего партийца
09:48 11.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа съезде партии ЛДПР в Москве
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛДПР в Хакасии разбирается в инциденте с поздравлением партийца, умершего в 2012 году

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Хакасское отделение ЛДПР разбирается в скандале с поздравлением партийца, который умер в 2012 году, не исключена провокация, сообщил РИА Новости координатор хакасского отделения ЛДПР Михаил Молчанов.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в одну из местных редакций обратился житель с гневным письмом. В материале утверждается, что его сына, который погиб в 2012 году, поздравил с днем рождения лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"В этом случае ситуация на личном контроле. Мы разбираемся, как это произошло и почему. Возможно, это вообще провокация", - сказал Молчанов.
Он отметил, что узнал об этом случае из СМИ. По его словам, в региональное отделение никто не обращался – ни родственники, ни другие граждане. Молчанов назвал это сигналом, чтобы "поставить под сомнение произошедшее".
 
ЛДПРВладимир Жириновский
 
 
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