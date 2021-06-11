https://ria.ru/20210611/ldpr-1736571968.html
ЛДПР в Хакасии разбирается в инциденте с поздравлением умершего партийца
ЛДПР в Хакасии разбирается в инциденте с поздравлением умершего партийца - РИА Новости, 11.06.2021
ЛДПР в Хакасии разбирается в инциденте с поздравлением умершего партийца
Хакасское отделение ЛДПР разбирается в скандале с поздравлением партийца, который умер в 2012 году, не исключена провокация, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T09:48
2021-06-11T09:48
2021-06-11T09:48
лдпр
владимир жириновский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151132/12/1511321253_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c84ac4c4cbc8fb0384971d07b5a23e3e.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Хакасское отделение ЛДПР разбирается в скандале с поздравлением партийца, который умер в 2012 году, не исключена провокация, сообщил РИА Новости координатор хакасского отделения ЛДПР Михаил Молчанов.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в одну из местных редакций обратился житель с гневным письмом. В материале утверждается, что его сына, который погиб в 2012 году, поздравил с днем рождения лидер ЛДПР Владимир Жириновский."В этом случае ситуация на личном контроле. Мы разбираемся, как это произошло и почему. Возможно, это вообще провокация", - сказал Молчанов.Он отметил, что узнал об этом случае из СМИ. По его словам, в региональное отделение никто не обращался – ни родственники, ни другие граждане. Молчанов назвал это сигналом, чтобы "поставить под сомнение произошедшее".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151132/12/1511321253_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_3d5e56e0cea92c455fe8f02718834e73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, владимир жириновский
ЛДПР в Хакасии разбирается в инциденте с поздравлением умершего партийца
ЛДПР в Хакасии разбирается в инциденте с поздравлением партийца, умершего в 2012 году